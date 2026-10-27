5 Olahan Umbi-Umbian yang Nikmat dan Bikin Ketagihan, Apa Saja?

JAKARTA - Selain nasi, umbi-umbian juga mengandung karbohidrat yang bisa jadi sumber energi bagi tubuh. Namun, sebagian orang mungkin kurang menyukai umbi-umbian karena rasa dan teksturnya yang dianggap kurang variatif.

Padahal, umbi-umbian seperti singkong hingga kentang bisa diolah menjadi berbagai makanan yang nikmat. Selain mengandung karbohidrat, jenis umbi tertentu juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh.

Olahan Umbi-Umbian yang Nikmat dan Bikin Ketagihan

Buat kamu yang kurang suka makan umbi-umbian, coba kreasikan menjadi beberapa makanan berikut ini.

1. Korean Sweet Potato Bread

Korean sweet potato bread merupakan roti khas Korea yang terinspirasi dari bentuk dan rasa ubi jalar. Camilan ini memiliki tampilan menyerupai ubi ungu, dengan bagian luar berwarna ungu dan tekstur yang kenyal.

Bagian dalamnya diisi dengan ubi manis yang dihaluskan, keju mozarella, atau mentega untuk memberikan sensasi lumer di mulut. Perpaduan tampilan unik dan teksturnya yang berbeda dari roti biasa bisa menjadi pilihan buat kamu yang ingin menikmati ubi dengan cara lebih menarik.

2. Sweet Potato Dango dengan Saus Matcha