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Lebih Sehat Nasi, Kentang atau Pasta? Ini Kata Ahli Gizi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |17:25 WIB
Lebih Sehat Nasi, Kentang atau Pasta? Ini Kata Ahli Gizi
Lebih Sehat Nasi, Kentang atau Pasta? Ini Kata Ahli Gizi (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Nasi, kentang, dan pasta sama-sama menjadi sumber karbohidrat yang kerap dikonsumsi sehari-hari. Namun, banyak orang masih bertanya-tanya mana yang paling sehat. Menurut ahli gizi, ketiganya memiliki kelebihan masing-masing sehingga tidak ada yang bisa disebut paling baik secara mutlak.

Pilihan sumber karbohidrat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan, cara pengolahan, serta porsi yang dikonsumsi. Dengan pengolahan yang tepat dan dipadukan dengan makanan bergizi lainnya, ketiganya dapat menjadi bagian dari pola makan sehat.

Nasi, mudah dipadukan dengan berbagai lauk

Nasi putih merupakan sumber karbohidrat yang mudah dicerna dan rendah lemak. Sementara itu, nasi merah mengandung lebih banyak serat, vitamin, dan mineral karena masih memiliki lapisan dedak.

Ahli gizi menyarankan memilih nasi merah jika ingin merasa kenyang lebih lama atau membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Namun, nasi putih juga tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat apabila dikonsumsi bersama sumber protein dan sayuran.

Kentang kaya kalium

Kentang kerap dianggap kurang sehat. Padahal, umbi ini mengandung kalium, vitamin C, dan serat, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya. Menurut para ahli, kentang rebus atau panggang merupakan pilihan yang lebih sehat dibandingkan kentang goreng.

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Topik Artikel :
Pasta kentang Nasi Karbohidrat
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