3 Makanan yang Pantang Diberikan untuk Bayi di Bawah 2 Tahun, Apa Saja?

JAKARTA - Niat hati ingin memberikan asupan gizi terbaik untuk si kecil, tetapi tak semua makanan bisa diberikan untuk bayi di bawah 2 tahun. Tahukah Moms and Dads bahwa ada beberapa jenis makanan yang justru menyimpan risiko bahaya bagi mereka? Sebab, pada rentang usia ini sistem pencernaan anak masih sangat sensitif dan kemampuan mengunyahnya belum terbentuk sempurna.

Dokter spesialis anak, dr. Leonirma Tengguna, mengingatkan Moms and Dads untuk lebih cermat saat memperkenalkan makanan mendampingi ASI (MPASI) sejak usia 6 bulan hingga 2 tahun. Sebelum itu, bayi berusia di bawah 6 bulan cukup mendapatkan ASI eksklusif atau susu formula jika ada indikasi medis.

"Jangan kasih tiga makanan ini ke anak di bawah dua tahun. Niat hati kasih nutrisi terbaik, tapi ada makanan yang justru berisiko bahaya buat si kecil soalnya sistem pencernaannya masih sensitif dan kemampuan mengunyahnya belum mateng," ujar dr. Leonirma dalam unggahannya di akun Threads miliknya, dikutip Rabu (14/10/2026).

3 Makanan yang Pantang untuk Bayi di Bawah 2 Tahun

Berikut adalah tiga jenis makanan yang wajib dihindari orang tua untuk diberikan kepada anak di bawah usia 2 tahun:

1. Makanan Mentah atau Setengah Matang

Penyajian bahan makanan seperti daging, telur, dan ikan wajib dimasak hingga matang sempurna. Makanan mentah atau setengah matang rentan terkontaminasi bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli.