4 Kuliner Tradisional yang Lahir dari Masa Sulit, dari Sate Kere hingga Tiwul

Tiwul, salah satu makanan tradisional yang lahir dari masa sulit. (Foto: dok Pinterest)

JAKARTA - Di balik kelezatannya, sejumlah makanan tradisional Indonesia menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat menghadapi masa sulit. Sebagian hidangan lahir ketika bahan pangan sulit diperoleh sehingga masyarakat harus memutar otak untuk mengolah bahan makanan yang tersedia.

Bahan-bahan yang dulu dianggap sederhana disulap menjadi hidangan mengenyangkan. Beberapa di antaranya bahkan menjadi ikon daerah yang dikenal luas. Yuk, simak makanan Indonesia apa saja yang punya cerita dibalik kemunculannya!

1. Sate Kere

Sate Kere khas Solo. (Foto: dok Pinterest)

Sate kere merupakan kuliner khas Solo yang lahir dari kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, sate berbahan daging sapi tergolong makanan mewah yang lebih mudah dinikmati kalangan berada.

Masyarakat kecil yang ingin menikmati sate kemudian berkreasi menggunakan bahan yang lebih murah dan mudah diperoleh, seperti tempe gembus, jeroan, serta bagian sapi lainnya. Bahan-bahan tersebut ditusuk seperti sate pada umumnya, kemudian dibakar dan disajikan dengan bumbu kacang.

Nama kere berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Sebutan tersebut menggambarkan latar belakang hidangan yang menjadi alternatif bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

2. Sego Jagung