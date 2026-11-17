Tak Hanya Enak, 6 Kuliner Khas Jawa Timur Ini jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

JAKARTA - Tak cuma terkenal karena cita rasanya, kuliner khas Jawa Timur juga menyimpan sejarah dan tradisi masyarakat setempat. Mulai dari camilan manis hingga hidangan berbumbu rempah, sejumlah makanan Jawa Timur telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI).

Pengakuan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga keberadaan kuliner tradisional agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Berikut enam makanan khas Jawa Timur yang masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

1. Ledre

Ledre merupakan camilan tradisional khas Kabupaten Bojonegoro yang memiliki bentuk menyerupai gulungan tipis. Jajanan ini dikenal dengan rasa manis dan aroma pisang yang cukup kuat.

Bahan pembuatannya terdiri dari pisang raja, tepung beras, santan, gula, telur, dan minyak. Adonan tersebut dimasak tipis di atas wajan, kemudian digulung hingga menyerupai stik atau semprong.

Ledre ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2021. Selain menjadi camilan sehari-hari, makanan ini juga kerap dijadikan buah tangan khas Bojonegoro.

2. Brem