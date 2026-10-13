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6 Kebiasaan Pagi Ini Wajib Kamu Lakukan Kalau Mau Semangat Sepanjang Hari

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:05 WIB
6 Kebiasaan Pagi Ini Wajib Kamu Lakukan Kalau Mau Semangat Sepanjang Hari
Ilustrasi sarapan bergizi. (Foto: dok azerbaijan_stockers/Magnific)
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JAKARTA - Harus bangun pagi setiap hari untuk sekolah atau bekerja tentunya bisa terasa membosankan. Tak jarang, tubuh terasa lemas atau mengantuk meski sudah tidur cukup.

Dilansir dari Health, kebiasaan pagi yang teratur bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan fokus. Mulai dari bangun tidur di waktu yang sama hingga mengonsumsi makanan bergizi, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa menjaga energi dan bikin kamu semangat sepanjang hari.

1. Bangun di Waktu yang Sama

Penelitian pada 2020 menunjukkan bahwa bangun tidur secara konsisten di waktu yang sama berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik. Untuk membangun kebiasaan ini, cobalah tidur dan bangun pada jam yang konsisten, termasuk saat akhir pekan.

2. Dapatkan Paparan Sinar Matahari Pagi

Setelah bangun tidur, luangkan waktu selama 30–60 menit untuk mendapatkan paparan cahaya alami. Kamu bisa berjalan santai di luar rumah atau sekadar duduk di teras sambil menikmati udara pagi.

3. Minum Air Putih setelah Bangun Tidur

Setelah beberapa jam tidur tanpa asupan cairan, tubuh perlu memenuhi kebutuhan cairannya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk minum air putih setelah bangun tidur. Hidrasi yang cukup berperan dalam mendukung fungsi tubuh, termasuk proses yang berkaitan dengan produksi energi.

4. Luangkan Waktu untuk Bergerak

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