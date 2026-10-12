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FOMO Ikut Lari? Dokter Ungkap Tips Sehat agar Jantung Tak Kaget

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |08:05 WIB
FOMO Ikut Lari? Dokter Ungkap Tips Sehat agar Jantung Tak Kaget
Ilustrasi tips sehat agar jantung tak kaget saat baru lari. (Foto: dok tirachardz/Magnific)
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JAKARTA - Belakangan ini, olahraga lari semakin digemari banyak orang. Bahkan orang yang sebelumnya jarang olahraga juga ikut mencoba lari. Tak sedikit pula yang langsung memasang target lari 5K, 10K, hingga maraton.

Namun, bagi orang yang jarang olahraga, memulai aktivitas fisik dengan intensitas tinggi justru perlu diwaspadai, terutama jika langsung mencoba lari jarak jauh tanpa persiapan.

Dokter Spesialis Jantung, dr. Bobby Arfhan, menjelaskan bahwa orang yang baru mulai olahraga sebaiknya meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. Hal ini penting bagi jantung agar dapat beradaptasi dengan beban olahraga.

“Karena jantung itu sifatnya pembiasaan. Jadi, buat teman-teman yang ingin mulai hidup sehat, start slow aja, tapi konsisten,” ujarnya lewat podcast Raditya Dika, dikutip Minggu (11/10/2026).

Bagi yang belum terbiasa berolahraga, jalan kaki bisa jadi pilihan awal yang tepat. Tidak perlu langsung berlari dan mengejar target jarak tertentu, cukup mulai dengan berjalan kaki secara rutin selama sekitar 30 menit.

“Kalau nggak biasa jalan kaki, kita mulai jalan kaki rutin aja 30 menit, dengan kecepatan yang santai. Belum ada target apa-apa,” kata dr. Bobby.

Apabila sudah rutin berjalan kaki selama beberapa waktu, intensitas olahraga bisa ditingkatkan menjadi jalan cepat. Menurut dr. Bobby, peningkatan ini dapat dilakukan setelah sekitar dua hingga tiga bulan, dengan catatan tubuh sudah beradaptasi.

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