Jantung Bisa Berhenti saat Olahraga Berat, Ini 3 Hal yang Perlu Diperhatikan

JAKARTA – Olahraga dengan intensitas berat bisa memicu gangguan jantung, bahkan menyebabkan henti jantung mendadak. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang yang sebelumnya tidak pernah diketahui memiliki penyakit jantung.

Dalam sebuah kasus, seorang pria berusia 47 tahun sedang bermain bola dan tiba-tiba terjatuh, lalu meninggal. Dokter dan edukator kesehatan, dr. Cecep Hermawan menyoroti tentang kondisi ini.

“Pasti kepikiran orangnya udah sakit jantung dari dulu kan gengs? Padahal kebanyakan yang jantungnya berhenti pas olahraga belum pernah ketahuan. Ini bisa kena siapa aja yang olahraga berat. Berhentinya paling sering karena pembuluh darah jantung diem-diem menyempit,” ucapnya lewat video di akun Instagramnya, dikutip Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab yang perlu diwaspadai adalah penyempitan pembuluh darah jantung yang tidak disadari. Ketika seseorang melakukan olahraga berat, jantung dipaksa bekerja lebih keras sehingga berisiko memicu gangguan irama jantung hingga berhenti memompa darah.

"Pas jantung dipaksa kerja berat, iramanya bisa kacau sampai berhenti memompa," jelas dr. Cecep.