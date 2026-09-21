Musisi Doddy Katamsi Tengah Jalani Perawatan, Kondisinya Sempat Alami Delirium

JAKARTA - Kabar memilukan datang dari dunia musik Tanah Air. Musisi rock senior sekaligus pelatih vokal kenamaan, Doddy Katamsi, saat ini tengah terbaring lemah di rumah sakit akibat komplikasi penyakit jantung dan gagal ginjal.

Kondisi kesehatan Doddy dikabarkan sempat menurun drastis hingga mengalami delirium. Kabar tersebut mencuat lewat unggahan akun Instagram @uthie_project yang meneruskan kabar dari pihak keluarga melalui akun @chikatamsi_.

Berdasarkan keterangan yang dibagikan, Doddy awalnya dijadwalkan menjalani operasi bypass jantung. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena kondisi fisiknya dinilai terlalu rapuh untuk menjalani tindakan operasi besar.

"Rencana awalnya akan ditindak untuk bypass jantung, namun setelah pemeriksaan dan observasi yang panjang, ternyata tubuhnya tidak support untuk di-bypass. Berbahaya saat proses dan pascaoperasi," tulis keterangan tersebut, dikutip pada Senin (21/9/2026).

Sebagai alternatif, tim dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan pemasangan ring pada jantung Doddy Katamsi.