Tidur dengan Lampu Menyala Bisa Berdampak ke Jantung? Ini Kata Ahli

JAKARTA - Kondisi kamar tidur ternyata bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menjaga kesehatan jantung. Sebuah penelitian menemukan adanya hubungan antara paparan cahaya saat malam hari dengan perubahan pada struktur jantung serta peningkatan risiko gagal jantung.

Studi yang dipublikasikan dalam European Heart Journal tersebut melibatkan lebih dari 11.000 peserta di Inggris. Para peserta menggunakan sensor yang dikenakan di pergelangan tangan untuk mengukur paparan cahaya selama tidur selama tujuh hari.

Peneliti kemudian melakukan pemindaian MRI jantung terhadap peserta sekitar tiga tahun setelah pengukuran awal. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan pada jantung peserta yang terpapar cahaya malam lebih tinggi dibandingkan mereka yang terpapar sedikit atau tanpa cahaya.

Paparan cahaya lebih dari 3, misalnya cahaya dari ponsel yang berada di meja samping tempat tidur atau lampu lorong yang masuk melalui celah pintu, dikaitkan dengan perubahan pada anatomi jantung. Temuan tersebut mencakup penebalan ventrikel kiri dan tanda-tanda berkurangnya kemampuan jantung untuk berelaksasi secara normal.

Dalam periode pemantauan selama delapan hingga sepuluh tahun, kelompok yang lebih banyak terpapar cahaya malam juga tercatat memiliki risiko gagal jantung 29 persen lebih tinggi.

Cahaya Malam dan Kesehatan Jantung

Ahli kardiologi intervensi Cheng-Han Chen, MD, mengatakan penelitian tersebut menambah bukti mengenai kemungkinan kaitan antara lingkungan tidur dengan kesehatan kardiovaskular.

“Temuan ini menambah semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan malam kita mungkin berperan dalam kesehatan kardiovaskular,” jelas Cheng-Han Chen, MD, ahli kardiologi intervensi bersertifikasi dan direktur medis Program Jantung Struktural di MemorialCare Saddleback Medical Center di Laguna Hills, CA dilansir dari laman Prevention.

Menurutnya, kesehatan tidur dan ritme sirkadian juga perlu diperhatikan selain faktor risiko penyakit jantung yang selama ini lebih dikenal.

“Kita sering fokus pada faktor risiko penyakit jantung tradisional seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, merokok, dan obesitas, tetapi tidur dan ritme sirkadian kita juga penting,” kata Dr. Chen. “Paparan cahaya di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian alami tubuh, yang membantu mengatur tidur, tekanan darah, metabolisme, dan proses lain yang penting untuk kesehatan kardiovaskular.”