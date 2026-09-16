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Manfaat Tidur Tanpa Bantal, Bikin Pegel Enggak Ya?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |22:10 WIB
Manfaat Tidur Tanpa Bantal, Bikin Pegel Enggak Ya?
Manfaat Tidur Tanpa Bantal, Bikin Pegel Enggak Ya? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bantal menjadi bagian yang hampir selalu ada dalam rutinitas tidur. Namun, bagi sebagian orang, tidur tanpa bantal justru terasa lebih nyaman. Lantas, apakah kebiasaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh?

Hingga kini, belum ada penelitian yang secara langsung membandingkan kualitas tidur atau kesehatan orang yang menggunakan bantal dengan mereka yang tidur tanpa bantal. Meski begitu, sejumlah dokter spesialis tulang belakang menjelaskan bahwa posisi leher dan tulang belakang selama tidur menjadi hal yang lebih penting untuk diperhatikan.

Ari R. Berg, MD, ahli bedah tulang belakang di Hackensack University Medical Center sekaligus asisten profesor Bedah Ortopedi di Hackensack Meridian School of Medicine, mengatakan sebagian besar orang akan lebih terbantu dengan penggunaan bantal.

Menurutnya, bantal berfungsi menopang kepala dan leher agar tulang belakang tetap berada dalam posisi netral. Posisi tersebut berarti kepala, leher, dan punggung tetap sejajar tanpa menghilangkan lekukan alami tulang belakang, demikian dilansir dari Prevention.

Manfaat Tidur Tanpa Bantal

Tidur tanpa bantal sebenarnya tidak memberikan banyak manfaat bagi kebanyakan orang. Namun, kondisi berbeda dapat terjadi pada mereka yang terbiasa tidur tengkurap.

Saat tidur tengkurap, kepala biasanya harus diputar ke salah satu sisi agar dapat bernapas. Posisi tersebut membuat leher berada dalam kondisi berputar selama berjam-jam.

Jika menggunakan bantal yang terlalu tinggi, posisi kepala dapat semakin terangkat sehingga leher menjadi lebih terpelintir. Dalam kondisi tersebut, tidur tanpa bantal atau menggunakan bantal yang sangat tipis dan datar dapat mengurangi sudut tersebut.

      
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