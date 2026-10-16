Musisi Doddy Katamsi Berpulang setelah Berjuang Lawan Komplikasi Jantung dan Ginjal

JAKARTA - Musisi senior Doddy Katamsi sempat berjuang melawan komplikasi penyakit sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Kamis, 15 Oktober 2026. Mendiang telah menjalani perawatan intensif selama 45 hari di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) akibat gangguan pada jantung dan ginjal.

Menurut keterangan sang adik, Aning Katamsi, Doddy masuk ke rumah sakit sejak 1 September lalu. Pelantun lagu rock era 80-an itu memang sudah lama tercatat sebagai pasien rutin cuci darah akibat fungsi ginjalnya yang mengalami penurunan.

"Sebelumnya memang yang periode ini beliau sudah dirawat selama 45 hari, mulai dari 1 September sampai kemarin. Riwayat sakitnya memang sudah cukup lama, ada jantung, dan juga ginjalnya bermasalah. Jadi sudah menjadi pasien cuci darah rutin," ungkap Aning Katamsi di TPU Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Aning menyebut Doddy sempat mengalami delirium atau penurunan kesadaran selama masa perawatan. Hal tersebut dipicu oleh tindakan medis pemasangan ring pada jantung sang musisi, di mana zat kontras yang dimasukkan saat kateterisasi gagal disaring dengan baik oleh ginjalnya.

"Jadi waktu tindakan, kan Om Doddy sempat dipasang stent, ring. Nah, tindakan pasang ring itu memang untuk membuka apa namanya? kateterisasi itu dimasukkan zat kontras. Karena Om Doddy juga ginjalnya kurang begitu, jadi pengurasannya itulah... tidak keluar tuh zat kontrasnya, masih berputar di badannya," jelas Aning.

Kondisi tersebut membuat zat sisa medis berputar di dalam tubuh almarhum layaknya racun, sehingga sempat mengganggu kesadarannya.

Doddy Katamsi pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis, 15 Oktober, pukul 13.15 siang.

(Agustina Wulandari )

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