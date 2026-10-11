Kisah DonnaJean Wilde, Nenek 61 Tahun yang Mampu Plank 5 Jam dan Langsung Lari 3K Esok Harinya

JAKARTA - Usia bukan halangan untuk terus aktif dan meraih prestasi. Hal ini dibuktikan oleh DonnaJean Wilde, seorang nenek berusia 61 tahun asal Alberta, Kanada, yang berhasil mempertahankan posisi plank selama lima jam penuh.

Wilde melakukan tantangan tersebut pada 6 Oktober 2026 dalam ajang Huntsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat. Pencapaian ini melampaui rekor sebelumnya yang ia buat pada Maret 2024, yaitu 4 jam 30 menit 11 detik.

Sukses Melampaui Rekor 2024

Melansir USA Today, Wilde sebelumnya mencatatkan rekor dunia untuk posisi plank perut terlama oleh perempuan pada 21 Maret 2024. Saat itu, ia berhasil bertahan selama lebih dari empat setengah jam.

Dua tahun kemudian, ia kembali menantang dirinya sendiri dengan target yang lebih tinggi, yaitu lima jam.

Plank merupakan latihan yang dilakukan dengan mempertahankan posisi tubuh seperti akan melakukan push-up, tetapi bertumpu pada lengan bawah dan jari-jari kaki. Latihan ini membutuhkan kekuatan otot inti serta daya tahan tubuh yang baik.