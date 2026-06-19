6 Khasiat Latihan Plank yang Jarang Disadari

JAKARTA - Plank merupakan salah satu gerakan olahraga praktis yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan alat khusus. Meski terlihat sederhana, hanya dengan menahan posisi tubuh menggunakan lengan dan ujung kaki, latihan ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan jika dilakukan secara rutin.

Berikut adalah enam manfaat utama dari olahraga plank yang mungkin belum banyak diketahui:

1. Memperkuat Otot Inti Core secara Menyeluruh

Gerakan plank sangat efektif untuk melatih otot perut secara keseluruhan. Tidak hanya itu, latihan ini juga melibatkan otot punggung bawah, pinggul, dan panggul. Otot inti yang kuat akan mempermudah kamu dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari dan meningkatkan performa saat berolahraga.

2. Memperbaiki Postur Tubuh

Jika kamu sering duduk membungkuk di depan komputer, plank adalah solusinya. Menahan posisi plank memaksa punggung, leher, dan bahu untuk berada dalam satu garis lurus. Kebiasaan ini akan terbawa ke kehidupan sehari-hari, membuat kamu berdiri dan duduk dengan postur yang lebih tegak dan proporsional.

3. Mengurangi Risiko Nyeri Punggung

Berbeda dengan sit-up atau crunch yang terkadang bisa mencederai punggung, plank justru melatih otot tanpa memberikan tekanan berlebih pada tulang belakang. Dengan otot punggung yang semakin kuat, beban tubuh akan tertopang dengan lebih baik sehingga risiko nyeri punggung bagian bawah dapat diminimalisir secara signifikan.

4. Meningkatkan Kelenturan Tubuh