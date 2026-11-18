Kisah Atlet Basket Kim Gaucher, Ibu Menyusui yang Berhasil Dapat Izin Khusus Bawa Bayi ke Olimpiade

MENJADI seorang ibu bukan berarti harus berhenti mengejar impian. Hal inilah yang dibuktikan oleh Kim Gaucher, atlet basket asal Kanada yang sempat menghadapi dilema antara tampil di Olimpiade atau tetap bersama putrinya yang masih berusia tiga bulan.

Momen itu dirasakannya pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung pada 2021 karena pandemic Covid-19. Kisahnya menjadi perhatian publik pada Juni 2021 setelah Kim mengungkapkan bahwa dirinya tidak diperbolehkan membawa sang buah hati, Sophie, ke Jepang akibat kebijakan pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19.

Namun, perjuangannya membuahkan hasil. Setelah menyuarakan keresahannya, penyelenggara Olimpiade Tokyo akhirnya memberikan izin khusus bagi ibu menyusui untuk membawa anak mereka ke Jepang.

Keputusan tersebut menjadi kabar bahagia bagi Kim sekaligus kemenangan penting bagi para atlet perempuan yang menjalani peran sebagai ibu.

1. Kim Gaucher, Atlet Basket yang Ingin Tampil di Olimpiade

Dilansir dari Fox News, Kim Gaucher merupakan atlet basket asal Kanada yang telah memperkuat tim nasional putri sejak 2001. Sepanjang kariernya, ia telah mengikuti berbagai kompetisi internasional dan menjadi bagian penting dari perjalanan basket putri Kanada.

Salah satu pencapaian pentingnya adalah membantu Kanada lolos ke Olimpiade London 2012. Olimpiade Tokyo 2020 kemudian menjadi kesempatan ketiganya untuk mewakili negaranya di ajang olahraga terbesar dunia.

Namun, menjelang kompetisi tersebut, Kim menghadapi tantangan baru. Pasalnya, dia baru saja melahirkan putrinya, Sophie.

2. Dilema antara Karier dan Menyusui Bayi

Pada Juni 2021, Kim tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di Olimpiade Tokyo. Namun, putrinya yang masih berusia tiga bulan membutuhkan ASI secara langsung.

Saat itu, kebijakan penyelenggara Olimpiade melarang keluarga dan orang-orang tanpa akreditasi untuk datang ke Jepang sebagai bagian dari pembatasan COVID-19. Kondisi tersebut membuat Kim merasa harus memilih antara mewujudkan impian sebagai atlet Olimpiade atau menjalankan perannya sebagai ibu menyusui.

Melalui unggahan Instagram, ia menyampaikan kegelisahannya karena tidak ingin harus berpisah dengan Sophie selama 28 hari di Tokyo. Bagi Kim, menjadi atlet profesional dan ibu menyusui seharusnya bukan dua hal yang saling bertentangan.