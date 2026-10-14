Beda Pola Asuh dengan Kakek-Nenek, Bagaimana Orang Tua Harus Bersikap?

MENETAPKAN batasan atau boundaries dalam pengasuhan anak bukanlah hal yang mudah, terutama bagi orangtua muda. Di satu sisi, kakek dan nenek ingin menunjukkan rasa sayang kepada cucunya sekaligus mewariskan pengetahuan dan kebiasaan tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Namun, di sisi lain, orangtua memiliki pemahaman dan prinsip pengasuhan tersendiri yang ingin diterapkan kepada anak mereka. Lantas, bagaimana cara orangtua, utamanya orangtua muda, menetapkan boundaries kepada kakek dan nenek tanpa menyinggung perasaan mereka?

1. Bangun Kesepakatan Antara Suami dan Istri Sebelum Bayi Lahir

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone mengatakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah membangun kesepakatan antara suami dan istri sebelum bayi lahir. Calon orangtua perlu pelajari kebutuhan bayi dan mendiskusikan hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan dalam pengasuhan.

Dengan memiliki pemahaman yang sama, kedua orangtua dapat menentukan prinsip pengasuhan yang akan diterapkan. Hal ini bisa diterapkan mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga hal-hal tradisional yang perlu dipertimbangkan dari sisi keamanan dan kesehatan anak.

Kesepakatan ini juga penting agar orangtua dapat menyampaikan aturan pengasuhan kepada kakek, nenek, dan anggota keluarga lain yang terlibat dalam merawat bayi. Orangtua bisa menjelaskan alasan di balik batasan tersebut dengan cara yang baik.

Misalnya, orangtua dapat menyampaikan bahwa aturan itu dibuat berdasarkan kebutuhan dan keamanan anak, bukan karena ingin menolak perhatian atau kasih sayang dari kakek dan nenek.

“Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini terdengar sedikit klise, ya, tetapi bisa dicoba, terutama bagi para ayah baru,” ujar dr. Atika.

“Penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama sejak sebelum anak lahir dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengasuhan anak,” lanjutnya.

“Itulah mengapa calon orangtua perlu belajar tentang bayi yang akan mereka lahirkan. Ketika sudah memiliki kesepakatan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, orang tua juga perlu menyampaikannya kepada kakek, nenek, dan orang dewasa terdekat lainnya,” jelas dr. Atika.

“Misalnya, orangtua bisa menjelaskan, ‘Ini anak kami, jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengasuhannya karena alasan tertentu,’” sambungnya.