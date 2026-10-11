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Kanker Payudara saat Hamil, Kenali Gejala dan Pilihan Pengobatannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |09:05 WIB
Kanker Payudara saat Hamil, Kenali Gejala dan Pilihan Pengobatannya
Ilustrasi mengenal kanker payudara saat hamil. (Foto: dok yanalya/Magnific)
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JAKARTA - Kanker payudara bisa terjadi pada perempuan yang sedang hamil maupun setelah melahirkan. Kondisi ini dikenal sebagai pregnancy-associated breast cancer (PABC) atau kanker payudara terkait kehamilan. Meski tergolong jarang, penyakit ini perlu diwaspadai karena perubahan alami pada payudara selama kehamilan dapat membuat gejalanya lebih sulit dikenali.

Mengutip Cleveland Clinic, kanker payudara terkait kehamilan dapat didiagnosis saat hamil hingga satu tahun atau lebih setelah melahirkan. Kondisi ini diperkirakan terjadi pada sekitar satu dari 3.000 kehamilan di Amerika Serikat dan paling sering ditemukan pada perempuan berusia 30-an.

Kabar baiknya, kanker payudara tetap bisa ditangani selama kehamilan. Dokter akan menentukan pilihan pengobatan dan waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi ibu serta keselamatan janin.

Gejala Kanker Payudara saat Hamil

Selama kehamilan, payudara biasanya mengalami perubahan untuk mempersiapkan proses menyusui. Ukurannya dapat membesar, terasa lebih padat, dan memiliki tekstur yang sedikit bergelombang. Perubahan tersebut merupakan hal yang normal, tetapi terkadang membuat tanda kanker payudara lebih sulit dikenali.

Berikut beberapa gejala yang perlu diperhatikan:

  • Muncul benjolan baru pada payudara atau area ketiak.
  • Puting payudara tertarik ke dalam.
  • Keluar cairan dari puting, baik bening, keputihan, maupun bercampur darah.
  • Kulit payudara menebal atau bersisik.
  • Kulit payudara mengalami perubahan warna menjadi kemerahan atau lebih gelap.
  • Permukaan kulit payudara tampak berlekuk seperti kulit jeruk.

Gejala tersebut tidak selalu menandakan kanker. Namun, jika muncul perubahan yang tidak biasa, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter, terutama jika benjolan menetap selama lebih dari dua minggu.

Apa Penyebab Kanker Payudara saat Hamil?

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