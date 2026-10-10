3 Penyakit Ini Ternyata Bisa Bikin Anak Gagal Ginjal bahkan Harus Cuci Darah

MASALAH kesehatan ginjal pada anak kerap memicu kekhawatiran besar bagi para orangtua. Selama ini, tidak sedikit orangtua yang menganggap bahwa kasus gagal ginjal hingga kebutuhan cuci darah (hemodialisis) pada usia anak murni disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat.

Dokter Spesialis Anak, dr. Reza Fahlevi dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan bahwa penyebab gagal ginjal kronis yang mengharuskan anak menjalani terapi pengganti ginjal jangka panjang pada dasarnya sangat berbeda dengan pemicu pada pasien dewasa.

"Banyak yang berpikir anak yang mengalami gagal ginjal diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat, misalnya jajanan sembarangan dan lain-lain. Faktanya, penyebab gagal ginjal pada anak berbeda dengan orang dewasa," ujar dr. Reza.

1. Sindrom Nefrotik Resisten Steroid

Ia menjelaskan, jika pada orang dewasa penyakit ginjal umumnya dipicu oleh komplikasi gaya hidup seperti diabetes melitus dan hipertensi, maka pada anak kondisi ini dominan disebabkan oleh faktor medis spesifik.

"Pada orang dewasa kebanyakan memang karena komplikasi dari penyakit diabetes ataupun hipertensi yang banyak terkait dengan pola hidup. Tapi pada anak, tiga penyakit tersering yang menyebabkan ia harus menjalani terapi pengganti ginjal jangka panjang, baik cuci darah, CAPD, ataupun transplant, adalah yang pertama: sindrom nefrotik resisten steroid," jelas dia.