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Potret Jennifer Coppen Beri Hadiah Jam Tangan Rp1,8 Miliar ke Justin Hubner Usai Bawa Timnas Indonesia Juara

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Jennifer Coppen Beri Hadiah Jam Tangan Rp1,8 Miliar ke Justin Hubner Usai Bawa Timnas Indonesia Juara
Justin Hubner dapat hadiah dari Jennifer Coppen. (Foto: Youtube)
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KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti pasangan Jennifer Coppen dan Justin Hubner. Setelah Justin bersama Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026, Jennifer memberikan hadiah istimewa berupa jam tangan mewah yang nilainya ditaksir mencapai Rp1,8 miliar.

Momen pemberian hadiah tersebut sebelumnya dibagikan Jennifer melalui akun TikTok pribadinya. Dalam video itu, Jennifer perlihatkan proses ketika dirinya memilih dan membeli jam tangan untuk sang suami. Pilihannya jatuh pada koleksi mewah dari rumah jam tangan asal Swiss, Patek Philippe.

Hadiah tersebut menjadi perhatian karena harganya yang fantastis. Jam tangan yang diberikan Jennifer kepada Justin diketahui merupakan Patek Philippe Aquanaut 40 Ref. 5167R-001, model yang memadukan desain sporty dengan sentuhan elegan.

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

1. Jam Tangan Patek Philippe Seharga Rp1,8 Miliar

Jam tangan yang menjadi hadiah Jennifer untuk Justin merupakan Patek Philippe Aquanaut 5167R-001. Model ini memiliki desain khas koleksi Aquanaut dengan tampilan modern yang cocok dikenakan dalam berbagai kesempatan.

Bagian casing jam tangan tersebut menggunakan material rose gold berukuran sekitar 40 milimeter. Material ini memberikan kesan mewah sekaligus menghadirkan warna keemasan yang hangat.

Sementara itu, bagian dial atau muka jam hadir dalam warna cokelat dengan pola khas Aquanaut. Perpaduan warna tersebut memberikan tampilan elegan tanpa menghilangkan kesan sporty.

Justin Hubner dan Jennifer Coppen

Jam tangan ini juga menggunakan tali berbahan komposit berwarna cokelat gelap. Material tersebut membuat tampilannya terlihat kasual sekaligus tetap mewah saat dikenakan.

Dari sisi fungsi, Patek Philippe Aquanaut 5167R-001 dilengkapi penunjuk tanggal dan menggunakan mesin otomatis. Kombinasi desain, material, serta mekanisme jam tangan tersebut menjadi bagian dari daya tarik koleksi ini.

Harga jam tangan yang diberikan Jennifer kepada Justin disebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Nilai tersebut membuat hadiah ini menjadi sorotan, terlebih karena diberikan setelah Justin bersama Timnas Indonesia meraih prestasi di ajang sepak bola regional.

 

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