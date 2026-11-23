Risiko Penyakit Aorta pada Perempuan Meningkat setelah Menopause, Apa Sebabnya?

JAKARTA - Perubahan hormon pada perempuan ternyata juga berperan penting pada pembuluh darah aorta di jantung. Sebelum memasuki masa menopause, perempuan cenderung memiliki kondisi pembuluh darah aorta yang lebih terlindungi.

Namun, perlindungan tersebut dapat berubah seiring penurunan hormon setelah menopause, sehingga kondisi aorta perempuan menjadi lebih rentan mengalami perubahan.

Hal ini diungkapkan Profesor dan Kepala Divisi Bedah Kardiotoraks di Departemen Bedah, The Chinese University of Hong Kong, Prof. Randolph di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Ia memaparkan temuan penelitian menggunakan data UK Biobank yang melibatkan sekitar 400 ribu orang untuk melihat perbedaan penyakit aorta pada laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, penyakit aorta lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Sekitar 80 persen pasien merupakan laki-laki, sedangkan perempuan mencakup 20 persen.

Namun, Prof. Randolph menjelaskan bahwa hormon perempuan, khususnya estradiol, memiliki efek perlindungan terhadap aorta. Kondisi pembuluh darah perempuan cenderung lebih baik sebelum menopause, tetapi dapat mengalami perubahan setelah memasuki fase tersebut.