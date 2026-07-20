Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Nyeri Sendi Sering Muncul Menjelang Menopause? Kenali Penyebab dan Solusinya!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:08 WIB
Mengapa Nyeri Sendi Sering Muncul Menjelang Menopause? Kenali Penyebab dan Solusinya!
Welmove hadir sebagai solusi nutrisi sendi yang praktis, aman, dan tepat sasaran. (Foto: dok Welmove)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki usia 40-an atau 50-an, tubuh seorang wanita perlahan akan memberikan sinyal bahwa dia sedang menuju fase baru, yaitu menopause. Cirinya bisa muncul lewat perubahan-perubahan kecil di keseharian yang sering kali bikin tidak nyaman:

- Suhu Tubuh Mendadak Kacau (Hot Flashes): Lagi duduk santai di ruangan ber-AC, tapi tiba-tiba area dada, leher, hingga wajah rasanya gerah banget dan mendadak keringatan.

- Siklus Bulanan Mulai Berantakan: Jadwal menstruasi yang biasanya teratur tiba-tiba jadi maju-mundur tidak menentu, durasinya lebih singkat, atau malah volumenya jadi lebih banyak dari biasanya.

- Suasana Hati (Mood) yang Gampang Swing: Sensitifnya mirip seperti saat sedang PMS, tapi kali ini rasanya lebih sering cemas, gampang tersinggung, atau mendadak lelah mental tanpa alasan yang jelas.

- Kulit dan Area Kewanitaan Terasa Kering: Akibat perubahan hormon, kelembapan alami tubuh berkurang secara drastis, membuat kulit wajah atau tubuh terasa lebih kering dan kurang kenyal.

Nah, selain empat tanda di atas, ada satu lagi keluhan yang paling sering datang diam-diam tapi langsung merusak mood untuk beraktivitas: sendi yang tiba-tiba terasa kaku, nyeri, dan gampang linu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/482/3231229//welmove_bebas_gerak-vR8m_large.jpg
Bebas Kaku dan Tetap Aktif Bergerak: Investasi Kesehatan Sendi Masa Depan Bersama Welmove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/11/3231225//bni_pbsi_japan_open-Fxyt_large.jpeg
Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Bukti Kolaborasi BNI dan PBSI dalam Pembinaan Atlet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/11/3231070//bapenda_mobil_listrik_20_juli-0pZJ_large.jpg
7 Keuntungan Pakai Mobil Listrik, Bisa Hemat BBM hingga PKB 0 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/11/3230934//beli_dollar_online_pintu-mF5O_large.jpg
Cara Beli Dollar Online dengan Mudah, Aman, dan Praktis untuk Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/2/3230819//shopeefood_arena_turnamen_padel_cover-0jwa_large.jpeg
ShopeeFood Arena: Padel Tournament Gandeng Jerome dan Fanny, Pendaftaran Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/2/3230859//bni_tunggal_putri_ri-03V8_large.jpeg
Tunggal Putri RI Taklukkan Unggulan China, Bukti Pembinaan PBSI-BNI Asah Mental Juara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement