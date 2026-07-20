Mengapa Nyeri Sendi Sering Muncul Menjelang Menopause? Kenali Penyebab dan Solusinya!

JAKARTA - Memasuki usia 40-an atau 50-an, tubuh seorang wanita perlahan akan memberikan sinyal bahwa dia sedang menuju fase baru, yaitu menopause. Cirinya bisa muncul lewat perubahan-perubahan kecil di keseharian yang sering kali bikin tidak nyaman:

- Suhu Tubuh Mendadak Kacau (Hot Flashes): Lagi duduk santai di ruangan ber-AC, tapi tiba-tiba area dada, leher, hingga wajah rasanya gerah banget dan mendadak keringatan.

- Siklus Bulanan Mulai Berantakan: Jadwal menstruasi yang biasanya teratur tiba-tiba jadi maju-mundur tidak menentu, durasinya lebih singkat, atau malah volumenya jadi lebih banyak dari biasanya.

- Suasana Hati (Mood) yang Gampang Swing: Sensitifnya mirip seperti saat sedang PMS, tapi kali ini rasanya lebih sering cemas, gampang tersinggung, atau mendadak lelah mental tanpa alasan yang jelas.

- Kulit dan Area Kewanitaan Terasa Kering: Akibat perubahan hormon, kelembapan alami tubuh berkurang secara drastis, membuat kulit wajah atau tubuh terasa lebih kering dan kurang kenyal.

Nah, selain empat tanda di atas, ada satu lagi keluhan yang paling sering datang diam-diam tapi langsung merusak mood untuk beraktivitas: sendi yang tiba-tiba terasa kaku, nyeri, dan gampang linu.