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Bebas Kaku dan Tetap Aktif Bergerak: Investasi Kesehatan Sendi Masa Depan Bersama Welmove

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:58 WIB
Bebas Kaku dan Tetap Aktif Bergerak: Investasi Kesehatan Sendi Masa Depan Bersama Welmove
Welmove hadir sebagai sahabat terbaik untuk menjaga sendi Anda tetap muda dan bebas bergerak. (Foto: dok Welmove)
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JAKARTA - Pernah nggak, pas lagi bangun tidur atau mau berdiri dari kursi kerja, tiba-tiba lutut bunyi “krek”? Atau belakangan ini, naik-turn tangga terasa melelahkan dan pinggang rasanya jompo banget?

Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Banyak yang masih usia 30-an, tapi fisiknya sudah sering meringis cuma karena perkara duduk terlalu lama di depan laptop. Masalahnya, sebagian besar dari kita sering abai dan cuma mengandalkan balsem atau obat pereda nyeri instan. Padahal, sendi yang kaku dan berbunyi itu adalah sinyal darurat bahwa sendi anda mulai bermasalah.

Daripada sekadar menghilangkan rasa sakit sementara, lebih baik kita menutrisi sendinya langsung dari dalam. Di sinilah Welmove hadir sebagai sahabat terbaik untuk menjaga sendi Anda tetap muda dan bebas bergerak.

Kenapa Sendi Anda Butuh Welmove Sekarang Juga?

Sendi sama seperti engsel pintu. Supaya bisa bergerak lancar, engsel butuh pelumas yang bagus. Di dalam tubuh kita, fungsi pelumas dan bantalan ini dipegang oleh cairan sendi serta tulang rawan sendi.

Seiring berjalannya waktu, ditambah gaya hidup kita yang kurang gerak atau akibat berat badan berlebih, produksi pelumas alami ini perlahan menyusut. Tulang rawan mulai menipis dan saling bergesekan.

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