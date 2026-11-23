Kaki Tetap Dingin meski Pakai Selimut? Waspadai Gangguan Sirkulasi Darah

JAKARTA - Kaki terasa dingin saat cuaca sedang dingin merupakan hal yang wajar. Namun, bagaimana kalau kaki tetap terasa dingin meski sudah memakai kaus kaki tebal atau berada di bawah selimut?

Kondisi tersebut sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai dampak suhu dingin. Terlebih jika disertai kram berulang, kesemutan, atau nyeri pada kaki. Sebab, keluhan tersebut terkadang bisa menjadi tanda adanya gangguan sirkulasi darah.

Dikutip dari Times of India, ahli saraf, dr. Brij Lal Choudhary, menjelaskan bahwa suhu dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Kondisi ini merupakan respons alami tubuh untuk mempertahankan panas.

Namun, pada orang yang mengalami penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak, aliran darah menuju kaki bisa semakin terganggu.

“Kondisi tersebut dikenal sebagai penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease (PAD). Penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah ke kaki mengalami penyempitan sehingga pasokan darah berkurang,” ujar dr. Choudhary, dikutip Senin (23/11/2026).

Gejala Gangguan Sirkulasi Darah yang Perlu Diwaspadai

Salah satu gejala PAD adalah nyeri atau kram pada kaki ketika berjalan yang kemudian mereda setelah beristirahat. Kondisi ini dikenal sebagai klaudikasio intermiten.

Selain itu, ada beberapa tanda lain yang perlu diperhatikan, antara lain: