Duduk Seharian Bikin Tubuh Kaku? Coba 3 Gerakan Ini untuk Bantu Lancarkan Sirkulasi Darah

DUDUK terlalu lama saat bekerja atau setelah bangun tidur sering kali membuat area kaki terasa berat dan pegal. Kondisi ini terjadi karena cairan dan darah cenderung menumpuk di area bawah akibat minimnya pergerakan otot.

Namun, kamu tidak perlu repot menyisihkan waktu lama untuk mengembalikannya menjadi segar. Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan metode sederhana yang hanya membutuhkan waktu 1,5 menit untuk membantu melancarkan kembali aliran darah ke jantung.

1. Angkat Jari-Jari Kaki

dr. Cecep menjelaskan tiga gerakan berdurasi masing-masing 30 detik yang dapat langsung dipraktikkan. Gerakan pertama dimulai dengan mengangkat jari-jari kaki tanpa mengangkat tumit dari lantai.

"Kalau kamu angkat jari kaki 30 detik habis duduk lama atau baru bangun tidur, darah yang numpuk di kaki ikut kebantu balik ke jantung. Tumitnya tetap di lantai, sedetik sekali. Otot di depan tulang kering namanya tibialis anterior ikut bantu darah di betis ngalir," ujar dr. Cecep.

2. Berjinjit

Setelah 30 detik, lanjutkan dengan gerakan berjinjit. Posisi ini berfokus pada kontraksi otot betis yang berperan besar sebagai pemompa pembuluh darah balik.

"Lanjut jinjit setinggi mungkin, ritmenya sama, 30 detik. Tiap jinjit, otot betis ngejepit vena, pembuluh darah balik, terus ngedorong darahnya naik," tambah dia.

3. Menekuk Lutut

Sebagai penutup, lakukan gerakan menekuk lutut secara bergantian hingga tumit mendekati area bokong. Gerakan ini melibatkan kelompok otot yang lebih besar di area tungkai bawah dan paha.

"Terakhir, tekuk lutut gantian, tumit ke arah bokong, 30 detik. Otot paha sama belakang betis ikut kerja. Jadi kemungkinan bantu darah naik juga. Kalau darahnya balik lancar, jantung dapat cukup darah buat dipompa lagi. 1,5 menit doang kok," lanjut dr. Cecep.