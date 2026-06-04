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Manfaat Tersembunyi Latihan Kaki: Bukan Hanya Bentuk Otot, tapi Juga Seimbangkan Hormon

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |20:05 WIB
Manfaat Tersembunyi Latihan Kaki: Bukan Hanya Bentuk Otot, tapi Juga Seimbangkan Hormon
Berikut manfaat tersembunyi latihan kaki. (Foto: Freepik)
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MELAKUKAN latihan kaki atau leg day biasanya bertujuan membakar kalori, membentuk otot, dan meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah. Namun, manfaat latihan kaki ternyata tidak berhenti sampai di situ.

Sejumlah ahli mengungkapkan bahwa latihan yang melibatkan kelompok otot besar di area kaki juga dapat memberikan dampak positif terhadap keseimbangan hormon dalam tubuh. Karena itu, rutin melatih kaki bukan hanya penting untuk kebugaran fisik, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Maria Ozawa Gym

1. Manfaat Tersembunyi Latihan Kaki

Melatih otot kaki ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh. Manfaatnya juga bisa dirasakan untuk pembakaran kalori hingga keseimbangan hormon.

Hal itu diungkap oleh dokter yang juga edukator kesehatan, Adam Prabata. Melalui akun X nya @AdamPrabata, ia menjelaskan bahwa otot kaki merupakan kelompok otot terbesar dalam tubuh manusia.

Karena ukurannya yang besar, latihan pada area tersebut membuat tubuh membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan saat melatih kelompok otot yang lebih kecil. Dokter Adam menjelaskan, latihan kaki dengan beban berat mampu meningkatkan pembakaran kalori.

“Otot kaki adalah kelompok otot terbesar di tubuh manusia. Otot memiliki laju metabolisme lebih tinggi daripada jaringan lemak. Saat melatih otot kaki dengan latihan berat, tubuh akan membakar lebih banyak kalori selama latihan dibandingkan melatih otot kecil, misalnya otot bisep atau otot dada saja,” ujar dr. Adam. 

 

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