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Lompat Kecil Ternyata Bantu Bangun Kepadatan Tulang, Ini Caranya

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |21:12 WIB
Lompat Kecil Ternyata Bantu Bangun Kepadatan Tulang, Ini Caranya
Lompat Kecil Ternyata Bantu Bangun Kepadatan Tulang, Ini Caranya (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Menjaga kepadatan tulang tidak selalu harus dilakukan dengan olahraga berat. Dokter sekaligus edukator kesehatan dr. Cecep Hermawan menyebut kebiasaan melakukan lompat kecil secara rutin dapat membantu merangsang pembentukan tulang baru dan mengurangi risiko pengeroposan tulang seiring bertambahnya usia.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dr. Cecep menjelaskan bahwa tulang merupakan jaringan yang terus mengalami proses pembentukan dan penguraian. Karena itu, kesehatan tulang perlu dijaga sejak dini agar kepadatannya tidak terus menurun saat memasuki usia lanjut.

"Coba tiap pagi lompat kecil kayak gini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tulang kita? Makin nambah umur, badan makin bungkuk, tinggi nyusut. Itu tanda kepadatan tulang turun. Kabar baiknya, tulang itu kayak tabungan. Bisa diisi atau dijaga saldonya," kata dr. Cecep, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, tulang membutuhkan rangsangan berupa tekanan atau beban mendadak untuk memicu pembentukan jaringan tulang baru. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah melalui gerakan melompat, terutama untuk memperkuat bagian leher tulang paha (femoral neck), yang merupakan area yang paling sering mengalami patah tulang pada lansia.

Manfaat Olahraga untuk Tulang

Namun, dr. Cecep mengingatkan bahwa manfaat latihan ini bersifat spesifik dan tidak memperkuat seluruh tulang secara merata. Menurutnya, tulang belakang tetap memerlukan stimulasi lain, seperti latihan angkat beban (weight training).

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Topik Artikel :
Olahraga Tulang Kesehatan Tulang
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