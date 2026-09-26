Mitos atau Fakta: Gonta-ganti Sepatu Setiap Hari Bikin Kaki Lebih Sehat?

MEMILIKI beberapa pasang sepatu ternyata bukan hanya soal gaya. Kebiasaan berganti sepatu juga disebut dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga kesehatan kaki.

Dengan begitu, penting bagi orang memiliki lebih dari 1 pasang sepatu. Lantas, apakah anggapan itu benar fakta atau hanya mitos semata?

1. Gonta-ganti Sepatu Bikin Kaki Lebih Sehat?

Dilansir dari Healthy Line, mengganti sepatu berarti tidak menggunakan pasangan sepatu yang sama setiap hari secara terus-menerus benar bisa membuat kali lebih sehat. Kebiasaan ini dapat bermanfaat bagi pelari dan atlet, orang yang banyak menghabiskan waktu dengan berdiri atau berjalan, hingga mereka yang memiliki kondisi tertentu yang memengaruhi kesehatan kaki.

Lantas, mengapa harus mengganti sepatu setiap hari? Kaki menerima tekanan yang berbeda tergantung jenis dan desain sepatu yang digunakan. Menggunakan beberapa pasang sepatu dengan desain yang sedikit berbeda dapat membuat pola tekanan pada kaki, pergelangan kaki, dan tungkai berubah.

Dengan begitu, tubuh tidak terus-menerus menerima beban pada titik yang sama. Sejumlah penelitian pada pelari menemukan bahwa penggunaan beberapa jenis sepatu dikaitkan dengan risiko cedera yang lebih rendah dibandingkan hanya menggunakan satu jenis sepatu.

Pergantian sepatu dapat mengurangi tekanan berulang yang berpotensi berkontribusi terhadap cedera akibat penggunaan berlebihan. Di antaranya, nyeri tulang kering, cedera akibat stres pada tulang, atau masalah pada tendon Achilles.

Namun, rotasi sepatu bukan berarti dapat menjamin seseorang terbebas dari cedera. Faktor lain seperti teknik olahraga, intensitas latihan, kondisi fisik, permukaan tempat berlari, dan pemilihan sepatu yang sesuai juga berperan.

2. Memberikan Variasi pada Kaki dan Otot

Setiap sepatu memiliki karakteristik berbeda. Ada sepatu dengan bantalan lebih tebal, sol lebih fleksibel, atau tingkat stabilitas yang berbeda.

Ketika seseorang berganti sepatu, cara kaki dan tungkai berinteraksi dengan permukaan juga dapat sedikit berubah. Hal tersebut dapat memberikan variasi beban pada otot dan persendian.

Bagi orang yang aktif berolahraga, variasi ini dapat menjadi salah satu bagian dari strategi. Hal ini bisa menghindari beban berulang pada struktur tubuh yang sama.