Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tips Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Matahari, Salah Satunya Letakkan di Belakang Kulkas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |18:18 WIB
6 Tips Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Matahari, Salah Satunya Letakkan di Belakang Kulkas
6 Tips Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Matahari, Salah Satunya Letakkan di Belakang Kulkas, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki musim hujan di awal tahun 2025, biasanya banyak barang-barang yang memerlukan perhatian khusus. Salah satunya ialah sepatu yang biasa Anda gunakan sehari-hari.

Sering kali sepatu kebasahan di musim hujan ini. Namun, Anda juga ragu untuk mengeringkannya lantaran minimnya sinar matahari.

Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu mengeringkan sepatu yang basah di musim hujan. Uniknya lagi, Anda bisa mengeringkannya meski tanpa sinar matahari.

Penasaran, bagaimana mengeringkan sepatu di musim hujan walau tanpa sinar matahari? Yuk simak informasinya dilansir Big C, Kamis (3/7/2025).

1. Gunakan Koran

Ini adalah metode klasik untuk mengeringkan sepatu Anda di musim hujan dan juga menghalangi bau tak sedap. Cukup kumpulkan koran dan masukkan ke dalam sepatu Anda, dan selesai.

Halaman-halaman tersebut akan menyerap semua kelembapan dari sepatu dan menghilangkan bau yang tidak diinginkan.


2. Menggunakan Hairdryer

Selanjutnya menggunakan hairdryer untuk mengeringkan sepatu. Pertama-tama, cucilah sepatu Anda yang basah kuyup dengan air untuk membersihkan kotoran. Kemudian peras airnya sebanyak mungkin.

Setelah itu, keringkan sepatu Anda dengan pengering hingga kering. Jika memungkinkan, letakkan sepatu Anda di tempat yang sejuk semalaman untuk menghilangkan sisa kelembapan. Dengan cara ini, Anda bisa kembali mengenakan sepatu favorit Anda keesokan harinya.


3. Kertas tisu

Tisu juga bisa Anda pergunakan untuk mengeringkan sepatu. Jika Anda khawatir koran saja tidak cukup, balut bagian luar sepatu Anda dengan kertas tisu untuk membantunya cepat kering. Biarkan semalaman untuk hasil yang lebih baik sehingga sepatu bisa kering maksimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips Sepatu Basah Hujan sepatu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141488/hanya_ada_di_kota_ini_wanita_pakai_sepatu_hak_tinggi_harus_minta_izin_pemerintah_setempat-YsQD_large.jpg
Hanya Ada di Kota Ini, Wanita Pakai Sepatu Hak Tinggi Harus Minta Izin Pemerintah Setempat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121741/tips_mengatasi_sepatu_terendam_banjir_salah_satunya_pakai_baking_soda-AdWJ_large.jpg
5 Tips Mengatasi Sepatu Terendam Banjir, Salah Satunya Pakai Baking Soda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/194/3057943/usung_insole_ortholite_sepatu_steve_madden_aman_digunakan_seharian-sg2V_large.jpg
Usung Insole OrthoLite, Sepatu Steve Madden Aman Digunakan Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/612/3039558/hellen_obiri-AMnU_large.jpg
Atlet Lari Asal Kenya Pakai Sepatu Sneaker Buatan Robot di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/194/3035076/dokter_tirta-wojn_large.jpg
3 Tips Memilih Sepatu Olahraga ala Dokter Tirta, Biar Gak Cedera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/194/3034631/viral_sepatu_tenis_kw_buat_pengguna_harus_jalani_operasi_dokter_tirta_cari_yang_original-G5SJ_large.jpg
Viral Sepatu Tenis KW Buat Pengguna Harus Jalani Operasi, Dokter Tirta: Cari yang Original
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement