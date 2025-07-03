6 Tips Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Matahari, Salah Satunya Letakkan di Belakang Kulkas

6 Tips Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Matahari, Salah Satunya Letakkan di Belakang Kulkas, (Foto: Freepik)

JAKARTA - Memasuki musim hujan di awal tahun 2025, biasanya banyak barang-barang yang memerlukan perhatian khusus. Salah satunya ialah sepatu yang biasa Anda gunakan sehari-hari.

Sering kali sepatu kebasahan di musim hujan ini. Namun, Anda juga ragu untuk mengeringkannya lantaran minimnya sinar matahari.

Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu mengeringkan sepatu yang basah di musim hujan. Uniknya lagi, Anda bisa mengeringkannya meski tanpa sinar matahari.

Penasaran, bagaimana mengeringkan sepatu di musim hujan walau tanpa sinar matahari? Yuk simak informasinya dilansir Big C, Kamis (3/7/2025).

1. Gunakan Koran

Ini adalah metode klasik untuk mengeringkan sepatu Anda di musim hujan dan juga menghalangi bau tak sedap. Cukup kumpulkan koran dan masukkan ke dalam sepatu Anda, dan selesai.

Halaman-halaman tersebut akan menyerap semua kelembapan dari sepatu dan menghilangkan bau yang tidak diinginkan.



2. Menggunakan Hairdryer

Selanjutnya menggunakan hairdryer untuk mengeringkan sepatu. Pertama-tama, cucilah sepatu Anda yang basah kuyup dengan air untuk membersihkan kotoran. Kemudian peras airnya sebanyak mungkin.

Setelah itu, keringkan sepatu Anda dengan pengering hingga kering. Jika memungkinkan, letakkan sepatu Anda di tempat yang sejuk semalaman untuk menghilangkan sisa kelembapan. Dengan cara ini, Anda bisa kembali mengenakan sepatu favorit Anda keesokan harinya.



3. Kertas tisu

Tisu juga bisa Anda pergunakan untuk mengeringkan sepatu. Jika Anda khawatir koran saja tidak cukup, balut bagian luar sepatu Anda dengan kertas tisu untuk membantunya cepat kering. Biarkan semalaman untuk hasil yang lebih baik sehingga sepatu bisa kering maksimal.