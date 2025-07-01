Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |10:30 WIB
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan
Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia masih kerap dilanda hujan deras. Di tengah musim hujan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mulai dari kesehatan hingga bagaimana tetap menjaga penampilan agar tetap modis.

Salah satunya merawat rambut. Saat musim hujan, mungkin rambut Anda akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas.

Rambut merupakan mahkota khususnya bagi wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan tang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk simak informasinya dilansir Philip Kingsley, Selasa (1/7/2025).

1. Bilas Sampo hingga Bersih

Keramas menggunakan sampo dan bilas hingga bersih sehingga tak ada residu yang tersisa. Sisa sampo yang tipis pada rambut dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.


2. Keramas Setiap Hari

Selanjutnya ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan sedikit kotoran, debu, minyak, dan kotoran setiap hari.

Dengan keramas setiap hari akan menghilangkan kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170943/rambut-yiDO_large.jpg
3 Tips Atasi Rambut Kering dan Rontok Ala Salon di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/611/3166581/uban-mDlE_large.jpg
Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162919/rambut-GYze_large.jpg
5 Tips Merawat Rambut Anti Lepek dan Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/611/3159134/rambut_rusak-nrDS_large.jpg
Polusi dan Sinar UV Bikin Rambut Kering hingga Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/611/3156432/rambut-Sbea_large.jpg
Mau Punya Rambut Sehat Berkilau? Pakai 5 Bahan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130500/5_tips_menjaga_rambut_sehat_berkilau_tanpa_keratin-KGBU_large.jpg
5 Tips Menjaga Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement