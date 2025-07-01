Biar Gak Lepek, Ini 5 Tips Merawat Rambut di Musim Hujan

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia masih kerap dilanda hujan deras. Di tengah musim hujan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mulai dari kesehatan hingga bagaimana tetap menjaga penampilan agar tetap modis.

Salah satunya merawat rambut. Saat musim hujan, mungkin rambut Anda akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas.

Rambut merupakan mahkota khususnya bagi wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan tang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk simak informasinya dilansir Philip Kingsley, Selasa (1/7/2025).

1. Bilas Sampo hingga Bersih

Keramas menggunakan sampo dan bilas hingga bersih sehingga tak ada residu yang tersisa. Sisa sampo yang tipis pada rambut dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.



2. Keramas Setiap Hari

Selanjutnya ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan sedikit kotoran, debu, minyak, dan kotoran setiap hari.

Dengan keramas setiap hari akan menghilangkan kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.