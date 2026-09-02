4 Kebiasaan Ini Cegah Risiko Pembesaran Prostat, Bisa Dimulai Sejak Usia 30-an

JAKARTA - Usia senja seharusnya menjadi momen yang tenang untuk menikmati hasil jerih payah selama dekade terakhir, bermain dengan cucu, bepergian, atau sekadar menikmati masa pensiun dengan nyaman. Namun, bagi sebagian pria, kenyamanan tersebut terusik oleh gangguan kesehatan yang sering diabaikan sejak muda: pembesaran prostat.

Dokter Spesialis Urologi, dr. Andika Afriansyah dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan, kondisi yang kerap membuat pria lansia harus bolak-balik ke kamar mandi setiap jam ini sejatinya dipengaruhi oleh faktor pertambahan usia dan perubahan hormon.

Meski tidak dapat dicegah secara mutlak, risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan jika langkah antisipasi diambil sedini mungkin, terutama saat memasuki usia 30-an.

"Umur 65 tahun harusnya kamu lagi main sama cucu, keliling dunia, bukan bolak-balik ke kamar mandi tiap jam. Tapi ini kejadian di banyak pria yang prostatnya membesar. Jujur, ini tidak bisa dicegah 100 persen. Umur dan hormon tetap contribute. Tapi ada 4 kebiasaan yang bikin risikonya turun dimulai dari sekarang, apalagi kalau kamu nonton video ini di umur 30-an," kata dr. Andika, dikutip Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, penyebab dan risiko pembesaran prostat sangat berkaitan erat dengan gaya hidup sehari-hari. Guna menjaga kualitas hidup tetap optimal hingga usia lanjut, terdapat empat kebiasaan penting yang perlu diterapkan sejak dini.

4 Kebiasaan Penting Cegah Pembesaran Prostat