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4 Gejala Menopause yang Sering Diabaikan Perempuan, Jangan Anggap Sepele

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |20:10 WIB
4 Gejala Menopause yang Sering Diabaikan Perempuan, Jangan Anggap Sepele
4 Gejala Menopause yang Sering Diabaikan Perempuan, Jangan Anggap Sepele (Foto: Freepik)
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JAKARTAMenopause bukan sekadar berhentinya menstruasi. Perubahan alami ini juga memengaruhi keseimbangan hormon yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, hingga kualitas hidup perempuan. Sayangnya, banyak gejala menopause masih dianggap sebagai tanda kelelahan biasa atau efek bertambahnya usia sehingga kerap diabaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran mengenai menopause memang mulai meningkat. Semakin banyak perempuan yang terbuka membagikan pengalamannya, sehingga membantu orang lain mengenali tanda-tanda yang mungkin sedang mereka alami.

Apa Itu Menopause?

Dilansir dari laman womenhealthmag, menopause adalah fase ketika ovarium berhenti memproduksi hormon estrogen dan tidak lagi melepaskan sel telur. Kondisi ini ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen, umumnya terjadi pada perempuan berusia 45 tahun ke atas.

Sebelum memasuki menopause, perempuan biasanya mengalami perimenopause, yaitu masa transisi yang dapat berlangsung selama beberapa tahun. Pada fase ini, produksi hormon mulai menurun sehingga berbagai gejala mulai muncul.

Sementara itu, menopause yang terjadi sebelum usia 45 tahun dikenal sebagai menopause dini. Jika berhentinya fungsi ovarium terjadi sebelum usia 40 tahun, kondisi tersebut disebut Primary Ovarian Insufficiency (POI) atau insufisiensi ovarium primer.

Risiko menopause dini lebih tinggi pada perempuan yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa, pernah menjalani histerektomi, menjalani kemoterapi atau radioterapi, maupun memiliki penyakit autoimun seperti diabetes, gangguan tiroid, atau penyakit celiac.

Gejala Menopause yang Perlu Diwaspadai

Gejala menopause dapat berbeda pada setiap perempuan, baik dari jenis maupun tingkat keparahannya. Pada sebagian orang, keluhan hanya berlangsung beberapa tahun, tetapi pada yang lain bisa bertahan lebih lama.

      
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