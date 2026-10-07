5 Jenis Kuas Makeup yang Wajib Diketahui Pemula

JAKARTA - Makeup yang terlihat rapi tak hanya bergantung pada produk yang digunakan. Pemilihan kuas juga bisa memengaruhi hasil akhir riasan. Dengan banyaknya bentuk, ukuran, dan jenis bulu kuas yang tersedia, pemula mungkin bingung menentukan kuas mana yang sebenarnya dibutuhkan.

Tapi kamu tak perlu langsung membeli satu set kuas profesional yang lengkap. Melansir The Times of India, ada beberapa jenis kuas makeup dasar yang bisa membantu kamu dengan lebih mudah.

1. Kuas foundation

Kuas ini digunakan untuk meratakan foundation di wajah. Kuas dengan bulu yang lebih padat biasanya lebih nyaman digunakan saat mengaplikasikan foundation, sedangkan kuas yang lebih fluffy mampu menghasilkan lapisan yang lebih tipis dan ringan.

Untuk hasil yang terlihat natural, aplikasikan foundation sedikit demi sedikit mulai dari bagian tengah wajah, kemudian ratakan ke arah luar. Daripada menggeser kuas berulang kali, gunakan gerakan membaurkan atau menepuk secara perlahan agar hasilnya lebih merata.

2. Kuas bedak

Kuas bedak biasanya berukuran besar dengan bulu yang lembut dan fluffy. Bentuk ini memudahkan pengaplikasian bedak pada area wajah yang lebih luas. Kuas ini bisa digunakan untuk mengatur makeup, terutama di area T-zone dan pipi. Kuas bedak juga dapat digunakan untuk mengaplikasikan bronzer.

Sebelum menyentuhkan kuas ke wajah, sebaiknya ketuk terlebih dahulu untuk menghilangkan bedak berlebih. Cara ini membantu mencegah hasil makeup terlihat terlalu tebal atau cakey.

3. Kuas blush