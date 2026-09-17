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Kasus Influenza A Melonjak, Ini Imbauan Kemenkes untuk Orang Tua

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |23:05 WIB
Kasus Influenza A Melonjak, Ini Imbauan Kemenkes untuk Orang Tua
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Kasus Influenza A saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan dikabarkan meningkat. Hal itu menjadi perbincangan setelah banyak netizen di media sosial yang mengeluhkan kondisi gejala sakit pada anak yang diduga merupakan gejala Influenza A. 

Bahkan di media sosial, ada juga beberapa netizen yang mengungkapkan bahwa anak mereka terindikasi Influenza A setelah melakukan tes. Salah satunya seperti netizen dengan akun @mavelmaven dalam utas di akun Threads miliknya.

“Be careful ya parents, anakku kena influenza A. Diswab positif, dan nyebarnya cepettt banget. Demam tinggi lebih dari 3 hari, dan mirip bgt sama covid (even swabnya pun 1 tipe sama covid). Padahal udah rutin vaksin influenza juga. Syukurlah begitu ketauan sama dokter langsung antivirus dan udah sehatt,” tulisnya, dikutip Kamis (17/9/2026).

Kasus Influenza A. (Foto: dok Tangkapan Layar Threads)
Kasus Influenza A. (Foto: dok Tangkapan Layar Threads)

Kasus Influenza A Melonjak di Beberapa Kota

Gejala yang tampak seperti biasa saja dari Influenza A menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengungkapkan, kasus Influenza A memang mengalami kenaikan di beberapa kota. Namun, ia menegaskan bahwa secara nasional, kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih bisa terkendali. 

“Secara nasional kenaikannya tidak terlalu signifikan, lonjakannya tidak terlalu melonjak tajam begitu, mungkin di beberapa daerah iya. Jadi secara nasional tuh masih aman, terkendali untuk yang influenza-influenza tadi, gitu sih sebenarnya,” kata Aji saat diwawancarai di Kawasan Menteng Jakarta. 

Menurutnya, kasus tersebut yang diperbincangkan di media sosial banyak terjadi pada anak-anak. Anak-anak menjadi kelompok rentan terkena Influenza A termasuk juga balita dan lansia. 

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