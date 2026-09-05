Biji Labu vs Kacang Almond: Mana yang Lebih Kaya Magnesium?

JAKARTA - Biji labu dan kacang almond sama-sama sering disebut sebagai camilan sehat. Keduanya mengandung protein, serat, lemak, serta berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh.

Namun, kalau kamu sedang mencari makanan yang kaya magnesium, ternyata biji labu punya keunggulan dibandingkan kacang almond.

Melansir Health, biji labu mengandung hampir dua kali lipat magnesium dibandingkan almond dalam porsi yang sama. Magnesium sendiri merupakan mineral penting yang berperan dalam menjaga fungsi otot, saraf, tulang, dan sistem kardiovaskular.

Biji Labu Lebih Unggul soal Magnesium

Dalam satu ons atau sekitar 28 gram biji labu, terdapat sekitar 156 miligram magnesium. Jumlah tersebut setara dengan 37 persen dari nilai harian magnesium.

Sementara itu, satu ons kacang almond mengandung sekitar 77,4 miligram magnesium atau 18 persen dari nilai harian. Artinya, dalam porsi yang sama, biji labu menyediakan magnesium hampir dua kali lebih banyak daripada almond.

Magnesium penting bagi tubuh karena membantu berbagai fungsi, termasuk kerja otot dan saraf, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung fungsi jantung. Jadi, jika tujuanmu adalah menambah asupan magnesium dari makanan, biji labu bisa menjadi pilihan yang menarik.

Biji Labu Juga Lebih Tinggi Protein