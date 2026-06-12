Overthinking saat Mau Tidur, Ternyata Ini Penyebabnya!

JAKARTA - Di saat badan lelah dan menuntut untuk istirahat, namun ternyata otak belum sepenuhnya ingin tidur. Otak justru ramai dengan pikiran macam-macam. Kondisi overthinking ini malah mengajak tubuh untuk sulit tidur.

Dokter dan Influencer Kesehatan, Kevin Mak, lewat Instagram pribadinya menjelaskan bahwa setiap mau tidur tiba-tiba pikiran overthinking, padahal saat siang kamu baik-baik saja. “Karena pas mau tidur otak sudah terbebas dari distraksi. Jadi pikiran apapun yang tertahan, langsung ke luar sekaligus,” ujarnya.

Menurutnya, mengurus rumah, banyak memikirkan orang lain, belum lagi scroll handphone sampai jam 2 pagi, jadi sistem saraf kamu susah rileks. “Ini membuat badan yang sudah capek, tapi otak muter-muter terus, dan kalau dibiarin jangka panjang stres ini bisa bikin kamu sakit bahkan sampai masuk rumah sakit,” tuturnya.

Untuk itu, mencegah overthinking yang berkepanjangan, dr. Kevin menyarankan untuk mengonsumsi dua vitamin. Vitamin pertama adalah B Complex. “Konsumsinya satu kali di pagi hari, karena vitamin ini bukan hanya bagus untuk saraf tapi juga bagus untuk mengatur mood, dan bisa cocok juga buat kamu yang sering migrain,” tuturnya.

Selanjutnya, yang wajib dikonsumsi adalah Magnesium. “Pilih magnesium yang cocok, seperti glisinat atau gliserofosfat satu kali sehari. Diminum satu jam sebelum tidur,” katanya.

(Agustina Wulandari )

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