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Benarkah Minyak Biji Labu Bisa Bantu Tumbuhkan Rambut? Ini Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |19:05 WIB
Benarkah Minyak Biji Labu Bisa Bantu Tumbuhkan Rambut? Ini Faktanya!
Ilustrasi minyak biji labu. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Seiring waktu, minyak biji labu menjadi salah satu pilihan alami yang cukup populer dalam perawatan rambut. Minyak ini kaya akan antioksidan, asam lemak esensial, zinc, magnesium, vitamin E, dan sterol tumbuhan. Kandungan tersebut membuat minyak biji labu dipercaya dapat membantu pertumbuhan kembali rambut, mengurangi kerontokan, dan memperkuat rambut.

Melansir The Times of India, meski tidak bisa mengatasi kebotakan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minyak biji labu berpotensi membantu mengurangi kerontokan dan mengembalikan ketebalan rambut pada orang yang mengalami kebotakan berpola pria.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di National Library of Medicine, pria dengan alopecia yang menggunakan minyak biji labu mengalami peningkatan jumlah rambut sekitar 40 persen lebih tinggi dibandingkan kelompok yang menggunakan plasebo. 

Manfaat Minyak Biji Labu

Kaya akan vitamin E

Vitamin E merupakan antioksidan kuat yang membantu melindungi folikel rambut dari stres oksidatif akibat polusi, paparan sinar UV, dan peradangan. Folikel rambut yang lebih sehat dapat mendukung pertumbuhan rambut yang lebih baik. 

Mengandung zinc dan magnesium

Zinc membantu menjaga keseimbangan folikel rambut sekaligus mendukung proses perbaikan jaringan. Sementara itu, magnesium berperan penting dalam sintesis protein yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin, yaitu protein utama penyusun rambut. 

Bantu atasi peradangan pada kulit kepala

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