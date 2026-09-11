Cuka Apel Bisa Bikin Rambut Sehat dan Berkilau? Ini Cara Pakainya

JAKARTA - Selama ini, cuka apel atau apple cider vinegar (ACV) lebih dikenal sebagai bahan pelengkap makanan. Namun, ternyata bahan yang satu ini juga mulai banyak digunakan dalam perawatan rambut.

Cuka apel disebut bisa membersihkan kulit kepala, mengangkat sisa produk rambut, hingga membuat rambut tampak lebih berkilau. Bahkan, penggunaannya juga disebut bisa membantu menciptakan lingkungan kulit kepala yang lebih sehat.

Dilansir dari InStyle, menurut trichologist Ladosha Wright, salah satu manfaat utama cuka apel adalah kemampuannya membersihkan kulit kepala dan rambut secara lebih menyeluruh. Sisa produk seperti hair spray, pomade, wax, dan produk penataan rambut lainnya dapat menumpuk di kulit kepala dan batang rambut.

Penumpukan tersebut bisa membuat rambut terasa berat, kering, kusam, bahkan memicu serpihan pada kulit kepala. Cuka apel meluruhkan sisa penumpukan tersebut sehingga rambut terasa lebih ringan, bersih, dan mudah diatur.

Cuka Apel Bisa Membuat Rambut Lebih Berkilau

Ilustrasi rambut sehat dan berkilau. (Foto: dok Magnific)

Selain membantu membersihkan rambut, cuka apel juga dapat membuat rambut terlihat lebih berkilau. Sifat asam pada cuka apel dapat membantu menghaluskan kutikula rambut. Ketika permukaan rambut lebih halus, rambut dapat terlihat lebih licin dan berkilau. Efek ini juga mampu mengurangi kesan rambut kusut dan membuatnya lebih mudah diatur.