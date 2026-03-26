Cara Merawat Rambut Bayi agar Tumbuh Sehat dan Lebat

JAKARTA - Setiap bayi memiliki pertumbuhan rambut yang berbeda-beda. Ada yang sejak lahir sudah tampak lebat, ada pula yang tumbuh lebih lambat. Untuk membantu merangsang pertumbuhan rambut si Kecil, penting bagi orang tua memahami cara perawatan rambut bayi yang tepat.

Perlu diketahui, faktor genetik sangat memengaruhi ketebalan dan kecepatan tumbuh rambut anak. Jika orang tua memiliki rambut tipis, kemungkinan besar anak juga akan memiliki karakter rambut serupa. Meski begitu, perawatan yang tepat tetap bisa membantu menjaga kesehatan rambut bayi agar tumbuh lebih optimal.

Tips Rambut Anak Lebat dan Tebal

1. Pilih Sampo Khusus Bayi

Sampo dewasa umumnya mengandung bahan yang lebih kuat, sehingga kurang cocok untuk kulit kepala bayi yang masih sensitif. Penggunaan sampo khusus bayi dapat membantu menjaga kelembapan rambut serta mencegah kekeringan dan kusut yang bisa memicu kerontokan.

2. Gunakan Hair Lotion