Potret Terbaru Lucinta Luna Potong Rambut Pendek, Bikin Pangling

JAKARTA – Lucinta Luna kembali mencuri perhatian publik setelah tampil dengan gaya baru yang cukup berbeda. Usai merayakan Idul Fitri di Seoul, ia memamerkan penampilan rambut pendek dengan nuansa lebih maskulin.

Perubahan tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam momen Lebaran, Lucinta terlihat mengenakan busana muslim seperti baju koko, sarung, dan peci saat melaksanakan salat Id. Ia bahkan mengaku menjalankan ibadah di saf laki-laki.

Tak lama setelah itu, penampilannya kembali jadi sorotan karena gaya rambut pendek ala pria Korea yang membuatnya tampak berbeda dari biasanya. Lucinta menyebut perubahan ini sebagai bagian dari proses perjalanan pribadinya.

“Pelan-pelan, nyaliku ganti look cowok…,” tulisnya di Instagram Story.