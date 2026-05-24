Manfaat Kuning Telur, Rahasia Rambut Kuat dan Berkilau

JAKARTA - Punya masalah dengan rambut rontok, kering, atau gampang patah? Sebelum kamu merogoh kocek untuk perawatan di salon, coba tengok dulu isi kulkas di rumah. Ternyata, bahan alami seperti kuning telur bisa menjadi solusi ampuh untuk mengembalikan kesehatan mahkotamu.

Melansir Healthline, kuning telur yang biasa dikonsumsi untuk sarapan ini rupanya menyimpan segudang nutrisi penting. Di dalamnya terkandung biotin, folat, vitamin A, hingga vitamin D, zat-zat yang secara alami memang dibutuhkan untuk membentuk helai rambut yang sehat dan berkilau.

Bagaimana Kuning Telur Menutrisi Rambut?

Aktivitas sehari-hari seperti sering mencatok, mewarnai rambut dengan pewarna kimia, hingga paparan polusi dan sinar matahari perlahan bisa mengikis protein alami rambut. Di sinilah kuning telur mengambil peran sebagai superfood.

- Melindungi dari Kerusakan: Kombinasi vitamin A, E, dan biotin di dalam kuning telur sangat efektif untuk melembabkan rambut yang kering dan melindunginya agar tidak mudah rusak.

- Merangsang Pertumbuhan Rambut: Ketika dioleskan langsung ke kulit kepala, nutrisi dari kuning telur akan meresap hingga ke akar. Hasilnya, rambut baru yang tumbuh akan jauh lebih kuat, tidak mudah rontok, dan perlahan terlihat lebih tebal.