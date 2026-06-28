Tak Hanya Jadi Hidangan Nikmat, Ini 9 Manfaat Labu Kuning untuk Kesehatan

JAKARTA - Labu kuning sering identik dengan dekorasi Halloween atau hidangan penutup. Padahal, di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, labu menyimpan banyak nutrisi penting bagi tubuh.

Secara ilmiah, labu termasuk buah karena memiliki biji. Namun, dari sisi nutrisi, kandungannya lebih mirip sayuran. Selain rendah kalori, labu juga kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan.

Manfaat Labu Kuning untuk Tubuh

Melansir Healthline, berikut beberapa manfaat labu kuning yang perlu kamu ketahui.

1. Kaya Nutrisi, tetapi Rendah Kalori

Labu termasuk makanan padat nutrisi. Dalam satu cangkir atau sekitar 245 gram labu matang, terkandung berbagai zat gizi seperti vitamin A, vitamin C, kalium, serat, zat besi, hingga vitamin E.

Menariknya, labu terdiri dari sekitar 94 persen air sehingga kalorinya tergolong rendah. Karena itu, labu cocok dijadikan pilihan makanan sehat untuk berbagai usia.

2. Mengandung Antioksidan yang Baik untuk Tubuh