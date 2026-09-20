Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Benarkah Sarung Bantal Sutra Bisa Bikin Rambut Lebih Halus?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |17:05 WIB
Benarkah Sarung Bantal Sutra Bisa Bikin Rambut Lebih Halus?
Ilustrasi sarung bantal sutra. (Foto: dok Magnific/mrsiraphol)
A
A
A

JAKARTA - Sarung bantal sutra belakangan semakin populer sebagai bagian dari rutinitas perawatan rambut. Selain dianggap membuat tempat tidur terasa lebih mewah, sarung bantal berbahan sutra disebut mampu mengurangi rambut kusut, mengembang, dan mudah patah.

Namun, apakah sarung bantal sutra benar-benar bisa mengatasi rambut mengembang atau hanya sekadar tren kecantikan?

Melansir Southern Living, ternyata hal tersebut ada benarnya. Sarung bantal sutra bisa mengurangi gesekan pada rambut selama tidur, sehingga rambut berpotensi terlihat lebih halus dan tak mudah kusut saat bangun tidur. 

Penyebab Rambut Mengembang

Ilustrasi rambut kusut. (Foto: dok Magnific)
Ilustrasi rambut kusut. (Foto: dok Magnific)

Rambut mengembang atau frizzy terjadi ketika lapisan terluar rambut yang disebut kutikula terangkat. Kondisi ini membuat kelembapan dari udara lebih mudah masuk ke batang rambut, sehingga rambut dapat membengkak dan terlihat mengembang atau sulit diatur.

Kelembapan udara jadi salah satu pemicunya. Namun, bukan hanya cuaca yang berpengaruh. Gesekan sehari-hari juga dapat membuat kondisi rambut semakin buruk.

Sarung bantal berbahan katun, misalnya, dapat menciptakan lebih banyak gesekan dengan rambut ketika seseorang bergerak atau berganti posisi saat tidur. Gesekan tersebut berpotensi membuat kutikula rambut menjadi lebih kasar, menyebabkan rambut kusut, serta mengurangi kelembapan alami rambut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/611/3241444//cuka_apel_chandlervid85-JlRd_large.jpg
Cuka Apel Bisa Bikin Rambut Sehat dan Berkilau? Ini Cara Pakainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/611/3236902//biji_labu-3pu1_large.jpg
Cara Gampang Bikin Minyak Biji Labu untuk Perawatan Rambut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/611/3236841//minyak_biji_labu-iFD2_large.jpg
Benarkah Minyak Biji Labu Bisa Bantu Tumbuhkan Rambut? Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/611/3235308//rambut_lepek-0mPI_large.jpg
5 Cara Mengatasi Rambut Lepek saat Musim Panas, Trik Tetap Fresh Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/611/3225614//rosemary-Hrjh_large.jpg
Tips Pakai Rosemary Oil untuk Perawatan Rambut, Biar Optimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement