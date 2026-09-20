Benarkah Sarung Bantal Sutra Bisa Bikin Rambut Lebih Halus?

JAKARTA - Sarung bantal sutra belakangan semakin populer sebagai bagian dari rutinitas perawatan rambut. Selain dianggap membuat tempat tidur terasa lebih mewah, sarung bantal berbahan sutra disebut mampu mengurangi rambut kusut, mengembang, dan mudah patah.

Namun, apakah sarung bantal sutra benar-benar bisa mengatasi rambut mengembang atau hanya sekadar tren kecantikan?

Melansir Southern Living, ternyata hal tersebut ada benarnya. Sarung bantal sutra bisa mengurangi gesekan pada rambut selama tidur, sehingga rambut berpotensi terlihat lebih halus dan tak mudah kusut saat bangun tidur.

Penyebab Rambut Mengembang

Ilustrasi rambut kusut. (Foto: dok Magnific)

Rambut mengembang atau frizzy terjadi ketika lapisan terluar rambut yang disebut kutikula terangkat. Kondisi ini membuat kelembapan dari udara lebih mudah masuk ke batang rambut, sehingga rambut dapat membengkak dan terlihat mengembang atau sulit diatur.

Kelembapan udara jadi salah satu pemicunya. Namun, bukan hanya cuaca yang berpengaruh. Gesekan sehari-hari juga dapat membuat kondisi rambut semakin buruk.

Sarung bantal berbahan katun, misalnya, dapat menciptakan lebih banyak gesekan dengan rambut ketika seseorang bergerak atau berganti posisi saat tidur. Gesekan tersebut berpotensi membuat kutikula rambut menjadi lebih kasar, menyebabkan rambut kusut, serta mengurangi kelembapan alami rambut.