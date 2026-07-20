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5 Resep Kopi yang Cocok untuk Diet, Rendah Kalori tapi Tetap Nikmat

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |07:05 WIB
5 Resep Kopi yang Cocok untuk Diet, Rendah Kalori tapi Tetap Nikmat
Minum kopi. (Foto: Freepik)
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BAGI banyak orang, secangkir kopi menjadi teman setia untuk memulai hari. Kabar baiknya, menjalani program diet bukan berarti harus berhenti menikmati kopi.

Selama menggunakan bahan yang tepat dan membatasi tambahan gula maupun krimer tinggi lemak, kopi tetap bisa menjadi minuman yang ramah untuk pola makan sehat. Bahkan, kopi tanpa tambahan gula mengandung kalori yang sangat rendah.

Yang perlu diperhatikan justru bahan-bahan tambahan yang digunakan. Lantas, apa saja kopi yang cocok untuk diet tersebut?

Dilansir dari Katerina Faith, berikut 5 resep kopi rendah kalori yang cocok dinikmati saat menjalani diet:

1. Brown Sugar Cinnamon Cold Brew

Brown Sugar Cinnamon Cold Brew

Minuman ini memadukan cold brew dengan sedikit gula aren, kayu manis, half & half, serta sejumput garam. Kayu manis memberikan aroma hangat sekaligus membantu mengurangi rasa pahit kopi sehingga tidak membutuhkan banyak pemanis.

Perkiraan kalori: sekitar 100 kalori.

2. Salted Maple Oat Milk Shaken Espresso

Salted Maple Oat Milk Shaken Espresso

Jika ingin menikmati kopi ala coffee shop, shaken espresso bisa menjadi pilihan. Gunakan sedikit sirup maple, oat milk rendah kalori, dan bubuk kapulaga agar rasanya tetap kaya tanpa berlebihan.

Perkiraan kalori: 78–100 kalori.

3. Hot Banana Mocha

hot banana mocha

Pisang matang dapat menjadi pemanis alami yang lebih sehat dibandingkan sirup. Padukan dengan bubuk kakao tanpa gula, susu rendah lemak, dan espresso untuk menghasilkan mocha yang creamy dengan kalori yang tetap terjaga.

Perkiraan kalori: 95–100 kalori.

 

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Topik Artikel :
Minum Kopi Diet Kopi
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