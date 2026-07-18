Mengenal Mental Illness Versi Ade Rai, Terjadi jika Pikiran Salah Konsumsi Informasi

TREN pembahasan mengenai kesehatan mental (mental health) kian mendapat perhatian khusus di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Terlebih, gangguan kesehatan mental saat ini sudah mulai merebak di kalangan anak muda.

Binaragawan Indonesia, Ade Rai, pun turut soroti mental Illness. Dia punya pandangan sendiri soal mental Illness tersebut.

1. Mengenal Mental Illness Versi Ade Rai

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) per semester 1 tahun 2026, gangguan kesehatan mental mulai banyak didapati aoda kelompok usia SMP dan meningkat pada usia SMA. Menanggapi fenomena ini, binaragawan sekaligus pakar kesehatan ternama Indonesia, Ade Rai, memberikan perspektif menarik mengenai pemicu terjadinya gangguan kesehatan mental atau mental illness.

Dalam sebuah klip video podcast dalam channel YouTube Allifa Media Official yang diunggah di akun instagramnya, Ade Rai mengatakan bahwa kondisi kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh pikirannya sehari-hari. Ade Rai menggambarkan proses ini sama persis dengan bagaimana makanan fisik mempengaruhi kondisi tubuh manusia.

"Badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu namanya nutrisi. Jadi kalau salah makan, ya kita jadi mencret. Kalau benar makan, kita jadi kuat, misalnya seperti itu. Nah, pikiran kita juga sama, adalah akumulasi daripada apa yang kita makan," kata Ade Rai.

Ade Rai menjelaskan bahwa jika tubuh fisik menerima asupan melalui mulut, maka pikiran manusia menerima asupan melalui jalur yang berbeda, yaitu panca indra. Makanan bagi pikiran ini bukanlah karbohidrat atau protein, melainkan data dan informasi yang diserap setiap hari.

“Nah cuma, kalau makanan nutrisi kita masukkan melalui mulut, nah kalau misalnya isi pikiran kita, itu namanya bukan nutrisi, tapi namanya data dan informasi. Nah kita masukkannya melalui apa? bukan melalui mulut, melalui panca indra. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang apa, itu jadi makanan pikiran kita," jelas dia.