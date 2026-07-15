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Yuk, Senam Wajah 30 Menit Sehari, Bikin Awet Muda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |22:02 WIB
Yuk, Senam Wajah 30 Menit Sehari, Bikin Awet Muda
Ilustrasi senam wajah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, kulit wajah yang kendur dan pipi yang mulai turun jadi kekhawatiran banyak orang. Lalu apakah solusinya harus selalu menghabiskan banyak uang untuk produk perawatan kulit yang mahal demi melawan penuaan?

Tentu saja tak perlu! Melansir The Standard, sebuah penelitian menyebutkan bahwa rutin melakukan senam wajah atau pijat wajah selama 30 menit setiap hari bisa bikin kamu terlihat 3 tahun lebih muda hanya dalam waktu 5 bulan. Keren banget, kan?

Seorang dokter penurun berat badan, dr. Xiao Jie-jian, merujuk pada sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Dermatology. Studi ini mengundang wanita berusia 40–65 tahun untuk mengikuti program senam wajah selama 20 minggu. Hasilnya? Kepadatan pipi bagian atas dan bawah para peserta meningkat drastis!

Para dokter kulit yang menilai, memperkirakan rata-rata usia para peserta turun dari 50,8 tahun menjadi 48,1 tahun. Artinya, hanya dengan latihan selama 5 bulan, tampilan wajah mereka bisa terlihat hampir 3 tahun lebih muda.

Menurut dr. Xiao, di bawah kulit wajah terdapat kelompok otot yang kompleks. Nah, dengan melatih otot-otot ini setiap hari, jaringan di bawah kulit akan menebal dan mendorong kulit yang kendur ke atas. Efeknya mirip seperti memakai filler alami dan gratis untuk mengisi bagian wajah yang cekung.

Penelitian tersebut menggunakan metode "Happy Face Yoga", yang terdiri dari 32 gerakan, di mana setiap gerakan dilakukan selama kurang lebih 1 menit. Peserta berlatih 30 menit setiap hari pada 8 minggu pertama, lalu menjadi 30 menit setiap dua hari sekali pada minggu ke-9 hingga ke-20.

5 Gerakan Dasar Senam Wajah untuk Pemula

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