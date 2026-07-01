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Dari World Cup 2010 hingga 2026 Wajah Shakira Tetap Awet Muda, Dokter Ungkap Rahasianya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |19:01 WIB
Dari World Cup 2010 hingga 2026 Wajah Shakira Tetap Awet Muda, Dokter Ungkap Rahasianya!
Shakira. (Foto: dok Instagram/shakira)
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JAKARTA - Shakira, penyanyi asal Kolombia yang selalu meramaikan piala dunia dengan suara dan tarian enerjiknya, kini pun tampil kembali dengan pesona wajahnya yang tak berubah. Sejak lagu Waka Waka pada piala dunia 2010, kini pada piala dunia 2026 Shakira kembali dengan lagu Dai Dai bersama Burna Boy.

16 tahun berselang, wajah Shakira yang saat ini 49 tahun masih tampak sama hingga nyaris seperti berhenti menua. Sebenarnya apa rahasianya? Lewat akun Instagramnya, Dokter Anti Aging Clarin Hayes, M.Biomed AAM,AIFO-K, mengungkapkan bahwa Shakira sering latihan menari berjam-jam dalam sehari. 

“Ini namanya dance cardio, termasuk dalam latihan high intensity, yang nge-boost Mitochondria (pabrik energi), di mana Mitochondria yang sehat menghasilkan usia biologis yang lebih muda,” ucapnya.

Menurutnya, fokus latihan Shakira tak hanya cardio, tetapi juga core strength dan flexibility. “Shakira memenuhi massa ototnya dengan kombinasi latihan beban: stretching, cardio, yang bantu minimalisir tanda-tanda menopause perempuan usia 40 tahun akhir,” tuturnya.

Lalu, dokter Clarin juga memaparkan alasan Shakira tetap terlihat muda adalah menjaga berat badan. “Shakira mempertahankan body composition yang relatif stabil selama bertahun-tahun. Dia sama sekali nggak makan refined sugar dan processed food. Gula memicu proses glikasi yang merusak kolagen dan elastin, bikin kulit jadi kendor dan wrinkle atau keriput,” kata dokter Clarin.

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