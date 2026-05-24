Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Deretan Artis Internasional Ini Pakai Tiara Karya Rinaldy Yunardi, Terbaru Ada Shakira

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |15:00 WIB
Deretan Artis Internasional Ini Pakai Tiara Karya Rinaldy Yunardi, Terbaru Ada Shakira
Rinaldy Yunardi. (Foto: dok Instagram/rinaldy_chiu)
A
A
A

JAKARTA - Desainer Aksesori Indonesia, Rinaldy Yunardi, kembali mencuri perhatian dengan karyanya yang luar biasa. Lewat unggahan video terbarunya di Instagram, baru-baru ini ia menampilkan koleksi headpiece, berupa tiara maupun bando yang dipakai artis internasional. 

Desainer yang akrab disapa Koh Yung ini dipercaya para artis-artis dalam negeri maupun internasional untuk merancang aksesori yang ikonik dan menawan. Siapa saja para artis Hollywood yang pakai aksesori besutan tangan dingin Rinaldy Yunardi ini, yuk intip!

1. Madonna

Artis legendaris Madonna pernah memakai tiara dan aksesoris Rinaldy Yunardi. Pertama kali, Madonna pakai tiara dan kalung pada Met Gala 2018. Lalu pada 2019 ia kembali mengenakan tiara dan armpiece dalam acara Eurovision. Kemudian pada 16 Agustus 2021 di hari ulang tahunnya ke 63 Madonna juga memakai headpiece SINAR. Ia makin tampil ikonik dan memukau.

2. Lady Gaga

Gaga juga tampil berkarakter dengan tiara hitam yang mencuat, menampilkan keunikan yang dimilikinya. Rinaldy diminta untuk membuat headpiece dengan model yang sama untuk GagaVegas 2019 hingga 2022.

3. Beyonce

Pada 2019, Beyonce pernah mengenakan headpiece elemen angin berwarna silver yang terbuat dari bahan batu zirconia, crystal dan logam ukir sehingga memberikan kesan mewah dan dramatis. Aura bintang semakin terpancar dari penampilannya.

4. Ariana Grande

Penyanyi sekaligus pemeran asal Amerika ini juga pernah memakai tiara karya Koh Yung pada 2025. Tiara berwarna silver yang berbentuk spiral menghiasi kepalanya. Penampilan Ariana semakin anggun dan elegan dengan tiara yang menyerupai bando tersebut.

5. Shakira

Dalam music video Choka Choka, Shakira tampil menawan dengan tiara yang melingkari kepala hingga keningnya. Tiara yang dikenakan Shakira begitu terpancar dengan bahan logam dan kawat, serta detail sentuhan ukiran khas Nusantara.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/482/3219121//bts-o0ci_large.jpg
BTS, Shakira dan Madonna Bakal Tampil Tanpa Diibayar di Half-Time Show Final Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/33/3218852//bts-g7Tv_large.jpg
BTS Dikabarkan Masuk Daftar Penampil Halftime Show Piala Dunia 2026, Bersama Madonna dan Shakira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3176945//mahkota-ZpIk_large.jpg
Penampakan Mahkota Buatan Rinaldy Yunardi yang Dipakai Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/11/3175698//pnm_pendampingan_usaha-K2NC_large.jpeg
Karya Nasabah PNM Bertemu Sentuhan Rinaldy Yunardi, Dukung Pendidikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093639//artis_hollywood_punya_iq_tinggi-TPp7_large.jpg
5 Artis Hollywood Punya IQ Tinggi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement