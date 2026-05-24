Deretan Artis Internasional Ini Pakai Tiara Karya Rinaldy Yunardi, Terbaru Ada Shakira

JAKARTA - Desainer Aksesori Indonesia, Rinaldy Yunardi, kembali mencuri perhatian dengan karyanya yang luar biasa. Lewat unggahan video terbarunya di Instagram, baru-baru ini ia menampilkan koleksi headpiece, berupa tiara maupun bando yang dipakai artis internasional.

Desainer yang akrab disapa Koh Yung ini dipercaya para artis-artis dalam negeri maupun internasional untuk merancang aksesori yang ikonik dan menawan. Siapa saja para artis Hollywood yang pakai aksesori besutan tangan dingin Rinaldy Yunardi ini, yuk intip!

1. Madonna

Artis legendaris Madonna pernah memakai tiara dan aksesoris Rinaldy Yunardi. Pertama kali, Madonna pakai tiara dan kalung pada Met Gala 2018. Lalu pada 2019 ia kembali mengenakan tiara dan armpiece dalam acara Eurovision. Kemudian pada 16 Agustus 2021 di hari ulang tahunnya ke 63 Madonna juga memakai headpiece SINAR. Ia makin tampil ikonik dan memukau.

2. Lady Gaga

Gaga juga tampil berkarakter dengan tiara hitam yang mencuat, menampilkan keunikan yang dimilikinya. Rinaldy diminta untuk membuat headpiece dengan model yang sama untuk GagaVegas 2019 hingga 2022.

3. Beyonce

Pada 2019, Beyonce pernah mengenakan headpiece elemen angin berwarna silver yang terbuat dari bahan batu zirconia, crystal dan logam ukir sehingga memberikan kesan mewah dan dramatis. Aura bintang semakin terpancar dari penampilannya.

4. Ariana Grande

Penyanyi sekaligus pemeran asal Amerika ini juga pernah memakai tiara karya Koh Yung pada 2025. Tiara berwarna silver yang berbentuk spiral menghiasi kepalanya. Penampilan Ariana semakin anggun dan elegan dengan tiara yang menyerupai bando tersebut.

5. Shakira

Dalam music video Choka Choka, Shakira tampil menawan dengan tiara yang melingkari kepala hingga keningnya. Tiara yang dikenakan Shakira begitu terpancar dengan bahan logam dan kawat, serta detail sentuhan ukiran khas Nusantara.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.