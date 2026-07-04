Hindari Makanan Ini Biar Ginjalmu Tetap Sehat!

JAKARTA - Kalau kamu punya penyakit ginjal, sangat penting buat selalu memantau asupan natrium (garam), kalium, dan fosfor. Ginjal itu punya tugas berat, mulai dari menyaring darah, membuang zat sisa lewat urine, sampai menyeimbangkan cairan dan mineral.

Kalau ginjal rusak atau tidak berfungsi maksimal, cairan dan sisa kotoran bisa menumpuk di dalam darah. Makanya, menjalani diet khusus ginjal (diet renal) bisa sangat membantu untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah kerusakan yang lebih parah.

Nah, mengutip dari Healthline, ini dia beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya kamu batasi atau hindari kalau kamu punya penyakit ginjal:

1. Soda Berwarna Gelap

Selain tinggi kalori dan gula, soda, terutama yang warnanya gelap, punya zat aditif yang mengandung fosfor. Fosfor ini sengaja ditambahkan oleh pabrik untuk bikin rasa makin enak dan awet. Masalahnya, fosfor dalam bentuk aditif ini sangat mudah diserap tubuh. Makanya, minuman ini mending kamu coret dari daftar belanjamu.

2. Alpukat

Alpukat memang terkenal sehat karena kaya serat dan lemak baik. Tapi, buat penderita penyakit ginjal, buah ini tergolong tinggi kalium. Bayangkan saja, satu buah alpukat ukuran sedang bisa mengandung sekitar 690 mg kalium! Kalau masih pengin makan alpukat, batasi porsinya jadi seperempat saja, ya.

3. Makanan Kaleng