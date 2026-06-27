Hindari Makanan dan Minuman Ini agar Tidak Sering Pipis saat Tidur di Malam Hari

SERING terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil tentu dapat mengganggu kualitas tidur. Kondisi yang dikenal sebagai nokturia ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelum tidur.

Beberapa jenis makanan bersifat diuretik atau dapat mengiritasi kandung kemih sehingga membuat produksi urine meningkat. Jika dikonsumsi pada malam hari, efeknya bisa membuat kamu bolak-balik ke kamar mandi dan sulit mendapatkan tidur yang nyenyak.

Dilansir dari Idiaper, berikut 6 makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi pada malam hari:

1. Minuman Berkafein

Kopi, teh, minuman energi, soda berkafein, hingga cokelat mengandung kafein yang bersifat diuretik. Kafein merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urine sekaligus meningkatkan aktivitas kandung kemih.

Agar tidur tidak terganggu, sebaiknya hindari minuman berkafein setidaknya 6 jam sebelum waktu tidur.

2. Buah-buahan Asam

Jeruk, lemon, grapefruit, nanas, hingga jus buah sitrus memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Kandungan asam tersebut dapat mengiritasi kandung kemih sehingga memicu rasa ingin buang air kecil lebih sering, terutama pada orang yang memiliki kandung kemih sensitif.

3. Tomat dan Makanan Berbahan Cuka

Tomat, saus tomat, sup tomat, acar, kecap asin, hingga salad dengan saus vinaigrette juga termasuk makanan yang dapat mengiritasi saluran kemih. Mengonsumsi makanan ini saat makan malam berpotensi meningkatkan frekuensi buang air kecil pada malam hari.