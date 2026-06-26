Ade Rai Beri Tips Turunkan Berat Badan, Pembakaran Lemak saat Baru Bangun Tidur

BINARAGAWAN sekaligus influencer kesehatan, Ade Rai, beri tips untuk menurunkan berat badan. Dia menyebut pembakaran lemak saat baru bangun tidur bisa jadi kunci.

Menurunkan berat badan saat ini memang sedang menjadi tren yang banyak digandrungi masyarakat berbagai kalangan. Penampilan yang lebih baik terkadang menjadi motivasi bagi seseorang untuk diet dan menurunkan berat badan.

Namun, hal itu seringkali hanya berhenti di tahap rencana saja. Jadwal yang padat dan sibuknya pekerjaan yang menanti terkadang menjadi penghalang seseorang untuk melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan.

1. Tips Ade Rai

Namun, ada satu tips sederhana dari yang patut dicoba. Saking sederhananya, tips ini bisa dilakukan sambil bekerja atau aktivitas lainnya saat baru bangun tidur.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Ade Rai mengatakan bahwa tips tersebut adalah melakukan aktivitas fisik di masa pembakaran lemak saat baru bangun tidur.

“Jadi sekali lagi nomor satu, saya izin kalau berkenan, teman-teman, kalau boleh langsung gerak aktivitas,” kata Ade Rai, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ade Rai menjelaskan, tubuh manusia terus memberikan energi dan bekerja saat tertidur. Apalagi, jika kita mengonsumsi makanan sebelum tidur, maka tubuh juga akan terus memproses makanan di dalam tubuh.

Sehingga saat kita terbangun energi tersebut sudah habis. Itulah mengapa kita selalu merasa lapar saat bangun tidur.

“Alasannya yang sering saya katakan, kita tidur antara 6 sampai 8 jam. Meskipun kita sebelum tidur itu kita makan, badan kita itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam tuh untuk mencerna makanan dan akhirnya menggunakan cadangan makanan lain untuk memberikan kita tenaga dan makanya kenapa kita bangun pasti alasannya karena badannya bilang, ‘Sudah kosong energinya dan saya minta makan’,” jelas dia.